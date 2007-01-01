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Набор для специй, масло, уксус, соль, перец, стекло, сталь нержавеющая, 10 см, серебристый - фото 1

Набор для специй, масло, уксус, соль, перец, стекло, сталь нержавеющая, 10 см, серебристый

Артикул: CH-062-849
5 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина120 мм
  • Ширина100 мм
  • Высота230 мм
  • Вес0,621 кг
  • Материалстекло, нержавеющая сталь
  • Цветсеребряный

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от 580
610 ₽
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