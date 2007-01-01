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Набор для специй 4 предмета, фарфор - фото 1

Набор для специй 4 предмета, фарфор

Артикул: CH-071-550
12 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Материалфарфор
  • Цветбелый

Отзывы

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Товар в корзине

Набор для специй 4 предмета, фарфор
Набор для специй 4 предмета, фарфор
2 790
В корзине

С этим товаром покупают