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Настоящее фото товара Набор кофейных столиков Tango серый мрамор с чёрными ножками, 2шт, произведённого компанией ChiedoCover
Набор кофейных столиков Tango серый мрамор с чёрными ножками, 2шт
32 оценки
от 13 1908
14 250 ₽
Набор кофейных столиков Tango серый мрамор с чёрными ножками, 2шт - фото 1Набор кофейных столиков Tango серый мрамор с чёрными ножками, 2шт - фото 2Набор кофейных столиков Tango серый мрамор с чёрными ножками, 2шт - фото 3Набор кофейных столиков Tango серый мрамор с чёрными ножками, 2шт - фото 4
Распродажа

Набор кофейных столиков Tango серый мрамор с чёрными ножками, 2шт

Артикул: CH-034-083
32 оценки
Основные характеристики
  • Высота420/320 мм
  • Диаметр600/475 мм
  • Максимальная нагрузка20 кг
  • Материал столешницыМДФ
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Элегантная пара кофейных столиков Tango станет изящным дополнением любой гостинной или даже спальни. Рисунок на столешнице, имитирующий натуральный мрамор, завораживает и притягивает взгляд. Столики можно расположить парой или расставить по отдельности. Чёрные ножки позволят вписать этот набор в любой интерьер. Размер большого столика: диам.60х42см. Размер маленького столика: диам.47,5х32см

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота420/320 мм
  • Диаметр600/475 мм
  • Максимальная нагрузка20 кг
  • Материал столешницыМДФ
  • Материал ножекметалл
  • Цветчерный

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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