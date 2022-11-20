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Набор кофейных столиков Tango серый мрамор с чёрными ножками, 2шт - фото 1Набор кофейных столиков Tango серый мрамор с чёрными ножками, 2шт - фото 2Набор кофейных столиков Tango серый мрамор с чёрными ножками, 2шт - фото 3

Набор кофейных столиков Tango серый мрамор с чёрными ножками, 2шт

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Характеристики товара

Описание

Элегантная пара кофейных столиков Tango станет изящным дополнением любой гостинной или даже спальни. Рисунок на столешнице выполненной из закалённого стекла завораживает и притягивает взгляд. Столики можно расположить парой или расставить по отдельности. Чёрные ножки позволят вписать этот набор в любой интерьер.

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Основные характеристики

  • Высота420/320 мм
  • Диаметр600/475 мм
  • Материал столешницыстекло
  • Максимальная нагрузка20 кг
  • Цветчерный
  • Материал ножекметалл
  • Страна изготовленияРоссия

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