Характеристики товара
Описание
Элегантная пара кофейных столиков Tango станет изящным дополнением любой гостинной или даже спальни. Рисунок на столешнице, имитирующий натуральный мрамор, завораживает и притягивает взгляд. Столики можно расположить парой или расставить по отдельности. Чёрные ножки позволят вписать этот набор в любой интерьер. Размер большого столика: диам.60х42см. Размер маленького столика: диам.47,5х32см
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Высота420/320 мм
- Диаметр600/475 мм
- Максимальная нагрузка20 кг
- Материал столешницыМДФ
- Материал ножекметалл
- Цветчерный
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет