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Настоящее фото товара Кофейный столик Финика M Дуб бомонт лофт, произведённого компанией ChiedoCover
Кофейный столик Финика M Дуб бомонт лофт
45 оценок
3 290
Товар в корзине. Перейти
Кофейный столик Финика M Дуб бомонт лофт - фото 1Кофейный столик Финика M Дуб бомонт лофт - фото 2Кофейный столик Финика M Дуб бомонт лофт - фото 3Кофейный столик Финика M Дуб бомонт лофт - фото 4

Кофейный столик Финика M Дуб бомонт лофт

Артикул: CH-033-031
45 оценок
Основные характеристики
  • Ширина400 мм
  • Глубина400 мм
  • Высота380 мм
  • Вес4.4 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Кофейный столик выполнен в современном стиле, сочетающем оригинальную текстуру декоративного покрытия столешницы и металлического подстолья. Опоры: металл в цвете чёрный муар. Продукция поставляется в разобранном виде, упакованная в гофрокартон. В комплект входит вся необходимая фурнитура и удобная инструкция для сборки.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина400 мм
  • Глубина400 мм
  • Высота380 мм
  • Вес4.4 кг
  • Объем0.06 л
  • Материал столешницыМДФ 16мм
  • Количество мест1
  • Размер упаковки43/43/7 см
  • Цветкоричневый

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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