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Стол Сканди 120 слоновая кость/орех со стульями Ингольф орех - фото 1Стол Сканди 120 слоновая кость/орех со стульями Ингольф орех - фото 2

Стол Сканди 120 слоновая кость/орех со стульями Ингольф орех

Артикул: CH-053-019
12 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Вес51,2 кг
  • Каркасмассив березы
  • Материал столешницыМДФ
  • Цветкоричневый, белый

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