Настоящее фото товара Стол журнальный Alvi, белый, деревянные ножки, произведённого компанией ChiedoCover
Стол журнальный Alvi, белый, деревянные ножки
7 оценок
2 990
Стол журнальный Alvi, белый, деревянные ножки - фото 1Стол журнальный Alvi, белый, деревянные ножки - фото 2Стол журнальный Alvi, белый, деревянные ножки - фото 3Стол журнальный Alvi, белый, деревянные ножки - фото 4Стол журнальный Alvi, белый, деревянные ножки - фото 5Стол журнальный Alvi, белый, деревянные ножки - фото 6Стол журнальный Alvi, белый, деревянные ножки - фото 7
NEW

Артикул: CH-083-292
Основные характеристики
  • Высота450 мм
  • Диаметр500 мм
  • Материалдерево, полипропилен
  • Цветбелый, светлое дерево
Все характеристики
Характеристики товара

Описание

Скандинавский стиль — минимализм с теплом дерева

Журнальный стол идеально впишется в интерьер в духе сканди, эко-минимализма или современного лофта. Лаконичная форма, округлая столешница с бортиком и тёплые деревянные ножки делают его универсальным решением для гостиной, спальни или уютного кафе.
Удобство и безопасность в деталях
Бортик по краю столешницы защищает предметы от случайного соскальзывания — удобно, если вы пьёте кофе, работаете с ноутбуком или размещаете декоративные элементы.Регулируемые подпятники на ножках обеспечивают устойчивость даже на неровных полах и дополнительно работают как антискользящее покрытие, защищая напольное покрытие от царапин.
Это не просто столик. Это атмосфера уюта и порядок в деталях.
Диаметр 50 см — оптимальный для размещения книг, напитков, свечей или даже ноутбука. Высота 45 см делает стол удобным в связке с диванами, креслами или низкими пуфами
Компактный, но функциональный
Деревянные ножки из массива — прочные и надёжные, придают изделию естественность и визуальное тепло.
Лёгкая сборка
Поставляется в компактной упаковке. Сборка займёт не более 5 минут — всё необходимое уже в комплекте.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • ФормаКруглая

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
