Товар в корзине. Перейти
Набор масло/уксус, стекло, нержавеющая сталь - фото 1

Набор масло/уксус, стекло, нержавеющая сталь

Артикул: CH-063-104
9 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Салфетница «Кунстверк» фарфор, белая
Фотография товара Салфетница «Кунстверк» фарфор, белая от компании ChiedoCover.
Следующий Набор для специй, масло, уксус, соль, перец, сталь нержавеющая, стекло, 10,5 см, серебристый
Фотография товара Набор для специй, масло, уксус, соль, перец, сталь нержавеющая, стекло, 10,5 см, серебристый от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина155 мм
  • Ширина80 мм
  • Высота170 мм
  • Диаметр155 мм
  • Материалстекло, нержавеющая сталь
  • Цветпрозрачный, металлический

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

С этим товаром покупают

Распродажа
Настоящее фото товара Блюдо для подачи, сланец, произведённого компанией ChiedoCover
от6706
710 ₽Оптовая цена

Блюдо для подачи, сланец

9
В наличии
Распродажа
Настоящее фото товара Салфетка сервировочная, прозрачный, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от12043
210 ₽Оптовая цена

Салфетка сервировочная, прозрачный, белый

15
В наличии 576 шт.
Фотография товара Кастрюля для запекания, «Эмбер Каст Мэтт», чугун, 0,55 л, 5 см, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кастрюля для запекания, «Эмбер Каст Мэтт», чугун, 0,55 л, 5 см, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от1 490

Кастрюля для запекания, «Эмбер Каст Мэтт», чугун, 0,55 л, 5 см, черный

7
В наличии 99 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Чашка бульонная «Прага» фарфор, белая, произведённого компанией ChiedoCover
от72012
810 ₽Оптовая цена

Чашка бульонная «Прага» фарфор, белая

6
В наличии 430 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Тарелка «Эволюшнс Гранит», диаметр 270мм, произведённого компанией ChiedoCover
от35015
410 ₽Оптовая цена

Тарелка «Эволюшнс Гранит», диаметр 270мм

14
В наличии 240 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Молочник «Белая» классический, фарфор 65 мл, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от18015
210 ₽Оптовая цена

Молочник «Белая» классический, фарфор 65 мл, белый

8
В наличии 30 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Блюдо для запекания овальное «Крафт Блю» фарфор, произведённого компанией ChiedoCover
от2 2805
2 390 ₽Оптовая цена

Блюдо для запекания овальное «Крафт Блю» фарфор

13
В наличии 40 шт.
Распродажа
Фотография товара Олд фэшн «Ориент», 402мл, стекло, прозрачный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Олд фэшн «Ориент», 402мл, стекло, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от3905
410 ₽Оптовая цена

Олд фэшн «Ориент», 402мл, стекло, прозрачный

8
В наличии 29 шт.
Настоящее фото товара Поднос для подачи бук, деревянный , произведённого компанией ChiedoCover
от1 700
Оптовая цена

Поднос для подачи бук, деревянный

10
В наличии 3 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Нож столовый «Атлантис Бейсик», произведённого компанией ChiedoCover
от42018
510 ₽Оптовая цена

Нож столовый «Атлантис Бейсик»

6
В наличии

Другие товары из раздела наборы емкостей для специй

Распродажа
Настоящее фото товара Набор для специй, на подставке, «Кунстверк», фарфор, 55 мм, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от52015
610 ₽

Набор для специй, на подставке, «Кунстверк», фарфор, 55 мм, белый

8
В наличии 288 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Набор для специй, соль+перец, сталь нержавеющая, стекло, 55 мм, серебристый, произведённого компанией ChiedoCover
от26017
310 ₽

Набор для специй, соль+перец, сталь нержавеющая, стекло, 55 мм, серебристый

7
В наличии 120 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Набор для специй, масло, уксус, соль, перец, стекло, сталь нержавеющая, 10 см, серебристый, произведённого компанией ChiedoCover
от5805
610 ₽

Набор для специй, масло, уксус, соль, перец, стекло, сталь нержавеющая, 10 см, серебристый

5
В наличии 48 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Набор для специй, «Рустик», дуб, 65 мм, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 8806
2 000 ₽

Набор для специй, «Рустик», дуб, 65 мм, коричневый

11
В наличии 50 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Набор соль/перец + стакан для зубочисток + салфетница, сталь нержавеющая, стекло, 50 мл, 10,7 см, серебристый, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от34018
410 ₽

Набор соль/перец + стакан для зубочисток + салфетница, сталь нержавеющая, стекло, 50 мл, 10,7 см, серебристый, прозрачный

12
В наличии 220 шт.
Распродажа
Фотография товара Набор для специй, на 3 предмета, на подставке, «Тренд», фарфор, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Набор для специй, на 3 предмета, на подставке, «Тренд», фарфор, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от64010
710 ₽

Набор для специй, на 3 предмета, на подставке, «Тренд», фарфор, белый

6
В наличии 17 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Набор соль/перец+салфетница 50мл, нержавеющая сталь,стекло, произведённого компанией ChiedoCover
от35015
410 ₽Оптовая цена

Набор соль/перец+салфетница 50мл, нержавеющая сталь,стекло

15
В наличии 192 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Набор для специй «Паола», 5 предметов, стекло, нержавеющая сталь, произведённого компанией ChiedoCover
от2 6107
2 790 ₽Оптовая цена

Набор для специй «Паола», 5 предметов, стекло, нержавеющая сталь

10
В наличии 2 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Набор для специй на подставке, 4 предмета, нержавеющая сталь, стекло, произведённого компанией ChiedoCover
от81010
900 ₽

Набор для специй на подставке, 4 предмета, нержавеющая сталь, стекло

7
В наличии 40 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Набор для специй «Полар», 2 предмета, форфор, произведённого компанией ChiedoCover
от24023
310 ₽Оптовая цена

Набор для специй «Полар», 2 предмета, форфор

12
В наличии 144 шт.

Товар в корзине

Набор масло/уксус, стекло, нержавеющая сталь
Набор масло/уксус, стекло, нержавеющая сталь
от 1 050
1 090 ₽
В корзине

С этим товаром покупают

Распродажа
Настоящее фото товара Блюдо для подачи, сланец, произведённого компанией ChiedoCover
от6706
710 ₽Оптовая цена

Блюдо для подачи, сланец

9
В наличии
Распродажа
Настоящее фото товара Салфетка сервировочная, прозрачный, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от12043
210 ₽Оптовая цена

Салфетка сервировочная, прозрачный, белый

15
В наличии 576 шт.
Фотография товара Кастрюля для запекания, «Эмбер Каст Мэтт», чугун, 0,55 л, 5 см, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кастрюля для запекания, «Эмбер Каст Мэтт», чугун, 0,55 л, 5 см, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от1 490

Кастрюля для запекания, «Эмбер Каст Мэтт», чугун, 0,55 л, 5 см, черный

7
В наличии 99 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Чашка бульонная «Прага» фарфор, белая, произведённого компанией ChiedoCover
от72012
810 ₽Оптовая цена

Чашка бульонная «Прага» фарфор, белая

6
В наличии 430 шт.