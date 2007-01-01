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Набор для специй, соль, перец, салфетница, сталь нержавеющая, стекло, 7 см, серебристый - фото 1

Набор для специй, соль, перец, салфетница, сталь нержавеющая, стекло, 7 см, серебристый

Артикул: CH-062-842
8 оценок
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Фотография товара Набор для специй, соль+перец, сталь нержавеющая, стекло, 55 мм, серебристый от компании ChiedoCover.
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Фотография товара Набор для специй соль+перец, стекло от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина70 мм
  • Ширина70 мм
  • Высота110 мм
  • Вес0,200 кг
  • Материалстекло, нержавеющая сталь
  • Цветсеребряный

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Набор для специй, соль, перец, салфетница, сталь нержавеющая, стекло, 7 см, серебристый
от 360
410 ₽
В корзине

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