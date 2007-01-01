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Набор для специй, масло, уксус, соль, перец, сталь нержавеющая, стекло, 10,5 см, серебристый - фото 1

Набор для специй, масло, уксус, соль, перец, сталь нержавеющая, стекло, 10,5 см, серебристый

Артикул: CH-062-847
14 оценок
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Фотография товара Набор для специй, масло, уксус, соль, перец, стекло, сталь нержавеющая, 10 см, серебристый от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина130 мм
  • Ширина105 мм
  • Высота195 мм
  • Вес0,700 кг
  • Материалстекло, нержавеющая сталь
  • Цветсеребряный

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от 880
900 ₽
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