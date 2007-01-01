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Набор для специй, соль+перец, стекло, сталь, 35 мл, 60 мм, прозрачный, металлический - фото 1

Набор для специй, соль+перец, стекло, сталь, 35 мл, 60 мм, прозрачный, металлический

Артикул: CH-062-833
15 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина85 мм
  • Ширина60 мм
  • Высота105 мм
  • Диаметр85 мм
  • Вес0,167 кг
  • Материалсталь, стекло
  • Цветпрозрачный, металлический

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Набор для специй, соль+перец, стекло, сталь, 35 мл, 60 мм, прозрачный, металлический
от 290
310 ₽
В корзине

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