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Набор мебели Hola, 2 стула + стол, антрацит - фото 1Набор мебели Hola, 2 стула + стол, антрацит - фото 2

Набор мебели Hola, 2 стула + стол, антрацит

Артикул: CH-076-524
13 оценок
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Характеристики товара

Описание

Габариты элементов (ШхГ/ДхВ) : стол: 76х76х74 стул: 57х58х81 от пола до сиденья 44 см Цвет каркаса : коричневый Материал каркаса : полипропилен с добавлением стекловолокна Цвет поверхности : антрацит Материал поверхности : пластик Комплектация : стол, 2 стула Страна производства : РОССИЯ Дополнительно : столешница из террасной доски

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Материалпластик
  • Цветчерный

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет

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