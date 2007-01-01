Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Кресло пластиковое Net, тортора, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло пластиковое Net, тортора
33 оценки
10 690
Товар в корзине. Перейти
Кресло пластиковое Net, тортора - фото 1Кресло пластиковое Net, тортора - фото 2Кресло пластиковое Net, тортора - фото 3Кресло пластиковое Net, тортора - фото 4Кресло пластиковое Net, тортора - фото 5Кресло пластиковое Net, тортора - фото 6Кресло пластиковое Net, тортора - фото 7Кресло пластиковое Net, тортора - фото 8Кресло пластиковое Net, тортора - фото 9Кресло пластиковое Net, тортора - фото 10Кресло пластиковое Net, тортора - фото 11

Кресло пластиковое Net, тортора

Артикул: CH-026-752
33 оценки
Основные характеристики
  • Ширина605 мм
  • Глубина585 мм
  • Высота800 мм
  • Высота до сиденья465 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Кресло пластиковое Net, ментоловый
Фотография товара Кресло пластиковое Net, ментоловый от компании ChiedoCover.
Следующий Кресло пластиковое Net, коралловый
Фотография товара Кресло пластиковое Net, коралловый от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Net – это моноблочная модель из стеклопластика с перфорированным рисунком, который равномерно распределен по трехмерной поверхности сиденья. Материалы не подвержены воздействию УФ-излучения, благодаря этому кресло долго сохраняет свой первоначальный вид и не выцветает на солнце. Кресло оснащено нескользящими накладками на ножках, поэтому его можно разместить возле бассейна, а также оно может штабелироваться, что облегчает его хранение.


Особенности:
Кресло выполнено из стеклопластика (полипропилен, усиленный стекловолокном), который является нетоксичным, антистатическим и 100% перерабатываемым материалом.
Матовая отделка с перфорированным сетчатым рисунком.
Нескользящие накладки на ножках.
Возможность штабелирования до 6 штук.

Количество в упаковке: 22 шт.
Вес упаковки: 87 кг
Объем упаковки: 1.648 м3

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина605 мм
  • Глубина585 мм
  • Высота800 мм
  • Высота до сиденья465 мм
  • Вес3,9 кг
  • Материал сиденьяпластик
  • Материал каркасапластик
  • Допустимая нагрузка120 кг
  • Цветбежевый
  • Страна изготовленияИталия

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке22 шт
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Распродажа
Фотография товара Стул Moris пластик черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Moris пластик черный, произведённого компанией ChiedoCover
от7 59012
8 590 ₽Оптовая цена

Стул Moris пластик черный

26
В наличии 11 шт.В пути 100 шт.
Фотография товара Стул Барнли, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Барнли, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от3 190
Оптовая цена

Стул Барнли, черный

49
В наличии 50 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул складной Торни, корица от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул складной Торни, корица, произведённого компанией ChiedoCover
от3 99014
4 590 ₽Оптовая цена

Стул складной Торни, корица

46
Фотография товара Кресло пластиковое Air XL, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло пластиковое Air XL, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от10 190
Оптовая цена

Кресло пластиковое Air XL, черный

49
В наличии 19 шт.
Фотография товара Кресло пластиковое Air XL, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло пластиковое Air XL, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от10 190
Оптовая цена

Кресло пластиковое Air XL, бежевый

30
В наличии 30 шт.
Фотография товара Кресло прозрачное Crystal, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло прозрачное Crystal, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от20 590
Оптовая цена

Кресло прозрачное Crystal, черный

37
  • прозрачный
  • черный, прозрачный
  • желтый, прозрачный
  • оранжевый, прозрачный
Настоящее фото товара Кресло Вермонт, плетеное, произведённого компанией ChiedoCover
от45 490
Оптовая цена

Кресло Вермонт, плетеное

44
  • Стол ВЕРМОНТ
  • коричневый
Настоящее фото товара Кресло Верона, плетеное, произведённого компанией ChiedoCover
от48 590
Оптовая цена

Кресло Верона, плетеное

41
Фотография товара Пуф Лаунж 40х40, плетеный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Пуф Лаунж 40х40, плетеный, произведённого компанией ChiedoCover
от12 990
Оптовая цена

Пуф Лаунж 40х40, плетеный

46
Фотография товара Стул складной Сандино, береза от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул складной Сандино, береза, произведённого компанией ChiedoCover
2 190
Оптовая цена

Стул складной Сандино, береза

42
В наличии 1 шт.

Другие товары из раздела стулья для пикника

Фотография товара Кресло пластиковое Bora, тортора от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло пластиковое Bora, тортора, произведённого компанией ChiedoCover
от8 390
Оптовая цена

Кресло пластиковое Bora, тортора

46
  • черный
  • белый
  • бежевый
В наличии 20 шт.
Фотография товара Кресло пластиковое Doga, капучино от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло пластиковое Doga, капучино, произведённого компанией ChiedoCover
от10 290
Оптовая цена

Кресло пластиковое Doga, капучино

31
  • бежевый
  • красный
В наличии 26 шт.
Фотография товара Кресло пластиковое Doga, марсала от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло пластиковое Doga, марсала, произведённого компанией ChiedoCover
от10 290
Оптовая цена

Кресло пластиковое Doga, марсала

41
  • бежевый
  • красный
В наличии 42 шт.
Фотография товара Кресло пластиковое Net, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло пластиковое Net, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от10 690
Оптовая цена

Кресло пластиковое Net, белый

31
В наличии 24 шт.
Фотография товара Кресло пластиковое Net, антрацит от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло пластиковое Net, антрацит, произведённого компанией ChiedoCover
от10 690
Оптовая цена

Кресло пластиковое Net, антрацит

33
В наличии 39 шт.
Фотография товара Кресло пластиковое Net Relax, горчичный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло пластиковое Net Relax, горчичный, произведённого компанией ChiedoCover
от12 690
Оптовая цена

Кресло пластиковое Net Relax, горчичный

41
  • желтый
  • красный
В наличии 18 шт.
Фотография товара Кресло пластиковое Net Relax, коралловый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло пластиковое Net Relax, коралловый, произведённого компанией ChiedoCover
от12 690
Оптовая цена

Кресло пластиковое Net Relax, коралловый

38
  • желтый
  • красный
В наличии 24 шт.
Настоящее фото товара Кресло пластиковое Super Elegant Monobloc, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от3 690
Оптовая цена

Кресло пластиковое Super Elegant Monobloc, белый

38
Фотография товара Кресло пластиковое Элегант Скрачпруф Моноблок, тортора от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло пластиковое Элегант Скрачпруф Моноблок, тортора, произведённого компанией ChiedoCover
от3 390
Оптовая цена

Кресло пластиковое Элегант Скрачпруф Моноблок, тортора

43
  • зеленый
  • бежевый
В наличии 1 шт.

Товар в корзине

Кресло пластиковое Net, тортора
Кресло пластиковое Net, тортора
от 10 690
В корзине

С этим товаром покупают

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности