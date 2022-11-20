В комплект входят:
Стол, 120х80 см, 1
Стул, 4
Мягкое сидение (подушка), 4
Небольшая обеденная группа «Океаник» – стол и четыре стула – отличное решение для летней веранды частного дома. Дизайн группы выполнен в немецком стиле и сочетает в себе строгость и практичность. При желании для создания большего комфорта стулья можно заменить на кресла с удобными подлокотниками из той же коллекции.
Обеденная группа Океаник, на 6 персон
Обеденный комплект Океаник, на 6 персон
Обеденная группа Терраса, на 2 персоны
Обеденный комплект Терраса, на 2 персоны
Обеденный комплект Терраса Модерн, на 2 персоны
Обеденный комплект Терраса, на 4 персоны
Обеденный комплект Терраса Модерн, на 4 персоны
Обеденная группа Терраса, на 6 персон
Обеденный комплект Терраса, на 6 персон
Обеденный комплект Терраса Модерн, на 6 персон