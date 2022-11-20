Обеденная группа Океаник, на 4 персоны

5 оценок

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Обеденная группа Океаник, на 4 персоны

4.5
76 790 ₽
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Характеристики товара

Описание

В комплект входят:

Стол, 120х80 см, 1

Стул, 4

Мягкое сидение (подушка), 4


Небольшая обеденная группа «Океаник» – стол и четыре стула – отличное решение для летней веранды частного дома. Дизайн группы выполнен в немецком стиле и сочетает в себе строгость и практичность. При желании для создания большего комфорта стулья можно заменить на кресла с удобными подлокотниками из той же коллекции.

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Основные характеристики

  • Цветкоричневый
  • Материал столешницыстекло
  • Материал подстольяротанг

Варианты покрытия

Classic ВенгеClassic Венге
Classic ШоколадClassic Шоколад
Classic СоломенныйClassic Соломенный
Classic БелыйClassic Белый
Classic СерыйClassic Серый
Nature ЭбенNature Эбен
Nature ТростникNature Тростник
Nature МраморNature Мрамор
Nature ГрафитNature Графит

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