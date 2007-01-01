Характеристики товара
Описание
Bora – это удобное кресло, изготовленное из стеклопластика с бесшовным трубчатым каркасом и закругленным профилем. Сиденье, спинка и подлокотники образуют единый элемент, формы которого могут дополнить любое открытое пространство. Оно отлично впишется в террасы кафе, бары, рестораны, площадки возле бассейнов, зоны отдыха отелей.
Особенности:
- Моноблочное кресло из перерабатываемого стеклопластика (полипропилен, армированный стекловолокном) с матовой отделкой.
- Нескользящие накладки на ножках.
- Материалы не подвержены воздействию УФ-излучения, благодаря этому кресло долго сохраняет свой первоначальный вид и не выцветает на солнце.
- Возможность штабелирования по 6 штук.
Количество в упаковке: 24 шт.
Вес упаковки: 106 кг
Объем упаковки: 1.648 м3
Размер упаковки: 1090х630х2400 мм
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина585 мм
- Глубина570 мм
- Высота860 мм
- Высота до сиденья465 мм
- Вес4.4 кг
- Материал сиденьяпластик
- Материал каркасапластик
- Допустимая нагрузка120 кг
- Цветбежевый
- Страна изготовленияИталия
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет