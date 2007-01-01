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Настоящее фото товара Кресло пластиковое Bora, тортора, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло пластиковое Bora, тортора
46 оценок
8 390
Товар в корзине. Перейти
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Кресло пластиковое Bora, тортора

Артикул: CH-026-736
46 оценок
Основные характеристики
  • Ширина585 мм
  • Глубина570 мм
  • Высота860 мм
  • Высота до сиденья465 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Bora – это удобное кресло, изготовленное из стеклопластика с бесшовным трубчатым каркасом и закругленным профилем. Сиденье, спинка и подлокотники образуют единый элемент, формы которого могут дополнить любое открытое пространство. Оно отлично впишется в террасы кафе, бары, рестораны, площадки возле бассейнов, зоны отдыха отелей.
Особенности:

  • Моноблочное кресло из перерабатываемого стеклопластика (полипропилен, армированный стекловолокном) с матовой отделкой.
  • Нескользящие накладки на ножках.
  • Материалы не подвержены воздействию УФ-излучения, благодаря этому кресло долго сохраняет свой первоначальный вид и не выцветает на солнце.
  • Возможность штабелирования по 6 штук.

Количество в упаковке: 24 шт.
Вес упаковки: 106 кг
Объем упаковки: 1.648 м3
Размер упаковки: 1090х630х2400 мм

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина585 мм
  • Глубина570 мм
  • Высота860 мм
  • Высота до сиденья465 мм
  • Вес4.4 кг
  • Материал сиденьяпластик
  • Материал каркасапластик
  • Допустимая нагрузка120 кг
  • Цветбежевый
  • Страна изготовленияИталия

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
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