Характеристики товара
Описание
Легкое и "свежее" Bora - это удобное кресло из стеклопластика с бесшовным трубчатым каркасом и закругленным профилем. Сиденье и спинка образуют единый элемент, формы которого могут дополнить любое открытое пространство - террасу кафе, бара, ресторана, площадку возле бассейна, зону отдыха в отеле
упаковка в термоусадочной упаковке -
шт и объем в кубометрах: 24 шт, 1,522 куб. м
Основные характеристики
- Высота860 мм
- Высота до сиденья465 мм
- Ширина585 мм
- Глубина570 мм
- Вес4.4 кг
- Материал каркасапластик
- Материал сиденьяпластик
- Допустимая нагрузка120 кг
- Цветбежевый
- Страна изготовленияИталия