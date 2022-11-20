Кресло пластиковое Bora, тортора

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Характеристики товара

Описание

Легкое и "свежее" Bora - это удобное кресло из стеклопластика с бесшовным трубчатым каркасом и закругленным профилем. Сиденье и спинка образуют единый элемент, формы которого могут дополнить любое открытое пространство - террасу кафе, бара, ресторана, площадку возле бассейна, зону отдыха в отеле

упаковка в термоусадочной упаковке -
шт и объем в кубометрах: 24 шт, 1,522 куб. м

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Основные характеристики

  • Высота860 мм
  • Высота до сиденья465 мм
  • Ширина585 мм
  • Глубина570 мм
  • Вес4.4 кг
  • Материал каркасапластик
  • Материал сиденьяпластик
  • Допустимая нагрузка120 кг
  • Цветбежевый
  • Страна изготовленияИталия

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