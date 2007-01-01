Характеристики товара
Описание
Габариты элементов (ШхГ/ДхВ) : Стол: 58х58х71,5см Стул: 53,5х 44,5х82см Цвет каркаса : антрацит Материал каркаса : металл Цвет поверхности : антрацит Материал поверхности : полипропилен с добавлением стекловолокна Комплектация : стол, 2 стула Использование на открытом воздухе : да Страна производства : РОССИЯ
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Материалметалл
- Цветчерный
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет