Товар в корзине. Перейти
Набор мебели Hola, складной, антрацит - фото 1

Набор мебели Hola, складной, антрацит

Артикул: CH-076-528
15 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Enave белый, пластик
Фотография товара Стул Enave белый, пластик от компании ChiedoCover.
Следующий Стол уличный Калисто круглый
Фотография товара Стол уличный Калисто круглый от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Габариты элементов (ШхГ/ДхВ) : Стол: 58х58х71,5см Стул: 53,5х 44,5х82см Цвет каркаса : антрацит Материал каркаса : металл Цвет поверхности : антрацит Материал поверхности : полипропилен с добавлением стекловолокна Комплектация : стол, 2 стула Использование на открытом воздухе : да Страна производства : РОССИЯ

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Материалметалл
  • Цветчерный

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Другие товары из раздела складная мебель

Товар в корзине

Набор мебели Hola, складной, антрацит
Набор мебели Hola, складной, антрацит
14 390
В корзине

С этим товаром покупают