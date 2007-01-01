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Набор мебели Forest складной без спинки (4 стула камуфляж коричневый+стол) - фото 1

Набор мебели Forest складной без спинки (4 стула камуфляж коричневый+стол)

Артикул: CH-075-209
12 оценок
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Характеристики товара

Описание

Габариты элементов (ШхГ/ДхВ) : возможно два положения высоты стола: 44,5 и 61см, СТОЛ: размер столешницы в развернутом виде – 120х60см, размер стола в сложенном виде (ДхШхВ) 62х62,5х7см; СТУЛЬЯ: размер сиденья 30х30см, высота до сиденья 31,3±0,3см, Цвет каркаса : серый Материал каркаса : алюминий Цвет чехла мягкого элемента/матраса : без м/э Узор ткани : камуфляж коричневый Цвет поверхности : стол кофе с молоком Материал поверхности : материал сиденье-РИП-СТОП 600Д Комплектация : стол складной, 4 стула складных Использование на открытом воздухе : да Страна производства : РОССИЯ Дополнительно : навесная полка, допустимая нагрузка на стол 20кг,

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Цветбежевый, коричневый, серебряный
  • Каркасалюминий

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет

Отзывы

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Товар в корзине

Набор мебели Forest складной без спинки (4 стула камуфляж коричневый+стол)
Набор мебели Forest складной без спинки (4 стула камуфляж коричневый+стол)
10 290
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