Характеристики товара
Описание
Габариты элементов (ШхГ/ДхВ) : возможно два положения высоты стола: 44,5 и 61см, СТОЛ: размер столешницы в развернутом виде – 120х60см, размер стола в сложенном виде (ДхШхВ) 62х62,5х7см; СТУЛЬЯ: размер сиденья 30х30см, высота до сиденья 31,3±0,3см, Цвет каркаса : серый Материал каркаса : алюминий Цвет чехла мягкого элемента/матраса : без м/э Узор ткани : камуфляж коричневый Цвет поверхности : стол кофе с молоком Материал поверхности : материал сиденье-РИП-СТОП 600Д Комплектация : стол складной, 4 стула складных Использование на открытом воздухе : да Страна производства : РОССИЯ Дополнительно : навесная полка, допустимая нагрузка на стол 20кг,
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Цветбежевый, коричневый, серебряный
- Каркасалюминий
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет