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Настоящее фото товара Комплект садовой мебели Грация, черный, произведённого компанией ChiedoCover
Комплект садовой мебели Грация, черный
11 оценок
10 590
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Комплект садовой мебели Грация, черный - фото 1Комплект садовой мебели Грация, черный - фото 2Комплект садовой мебели Грация, черный - фото 3Комплект садовой мебели Грация, черный - фото 4

Комплект садовой мебели Грация, черный

Артикул: CH-050-980
11 оценок
Основные характеристики
  • Ширина380 мм
  • Глубина350 мм
  • Высота810 мм
  • Диаметр столешницы590 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Лаконичный комплект садовой мебели. Складные стулья и столик не занимают много места для хранения, а компактные размеры и небольшой вес позволяют брать их с собой на пикник или дачу. Комплект изготовлен из металла, а поверхность покрыта слоем краски, которая обеспечивает влагостойкость и легкий уход. Изогнутые ножки с подпятниками позволяют устойчиво установить мебель на любой поверхности. Простой дизайн комплекта дополнит любой дачный участок, веранду или фудкорт. Стулья выдерживают нагрузку до 120 кг.

Высота: Стол -710 мм\ Стул - 810 мм

Материал: Металл окрашенный

Страна происхождения: Китай

Размер: Стол - диаметр -590 мм/ Стул - 380 мм*350 мм*810 мм

Цвет: черный

Комплектация: 1 Стол. 2 стула

Высота стола: 710 мм

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина380 мм
  • Глубина350 мм
  • Высота810 мм
  • Диаметр столешницы590 мм
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Материал столешницыметалл
  • Материал каркасаметалл
  • Цветчерный

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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