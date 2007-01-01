Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул складной Мармарис, белый, черный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
Стул складной Мармарис, белый, черный каркас
43 оценки
3 59022
4 590 ₽
Товар в корзине. Перейти
Стул складной Мармарис, белый, черный каркас - фото 1Стул складной Мармарис, белый, черный каркас - фото 2Стул складной Мармарис, белый, черный каркас - фото 3Стул складной Мармарис, белый, черный каркас - фото 4Стул складной Мармарис, белый, черный каркас - фото 5Стул складной Мармарис, белый, черный каркас - фото 6Стул складной Мармарис, белый, черный каркас - фото 7Стул складной Мармарис, белый, черный каркас - фото 8Стул складной Мармарис, белый, черный каркас - фото 9Стул складной Мармарис, белый, черный каркас - фото 10Стул складной Мармарис, белый, черный каркас - фото 11
Распродажа

Стул складной Мармарис, белый, черный каркас

Артикул: CH-033-794
43 оценки
Основные характеристики
  • Ширина480 мм
  • Глубина450 мм
  • Высота820 мм
  • Вес4 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Борно серый
Фотография товара Стул Борно серый от компании ChiedoCover.
Следующий Стул складной Мармарис, бежевый
Фотография товара Стул складной Мармарис, бежевый от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Практичный складной стул с прочным металлическим каркасом и износостойким сидением. Стул представляет из себя прочную конструкцию, демонстрируя устойчивость и эргономичный дизайн. Удобный механизм складывания делает его идеальным решением для бизнеса, где важны компактное хранение и мобильность.

Особенности:
1. Удобство: складная конструкция, лёгкий вес, быстрая трансформация
2. Практичность: экономия пространства при хранении и перевозке
3. Универсальность: нейтральный дизайн впишется в любое пространство
4. Выгода: доступная цена при оптовых закупках от 10 штук

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина480 мм
  • Глубина450 мм
  • Высота820 мм
  • Вес4 кг
  • Максимальная нагрузка150 кг
  • Материал сиденьяпластик
  • Материал каркасаметалл
  • Цветбелый
  • Страна изготовленияРоссия
  • Цвет каркасачерный

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке4 шт
  • Ширина упаковки1160 мм
  • Высота упаковки500 мм
  • Глубина упаковки290 мм
  • Вес упаковки18 кг
  • Объём упаковки0.17 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Фотография товара Стул Борно от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Борно, произведённого компанией ChiedoCover
3 190
Оптовая цена

Стул Борно

35
  • белый
  • черный
  • зеленый
  • серый
В наличии 538 шт.
Фотография товара Стул Борно черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Борно черный, произведённого компанией ChiedoCover
4 090
Оптовая цена

Стул Борно черный

34
  • белый
  • черный
  • зеленый
  • серый
Фотография товара Стул Борно зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Борно зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
3 390
Оптовая цена

Стул Борно зеленый

33
  • белый
  • черный
  • зеленый
  • серый
Фотография товара Стул Борно серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Борно серый, произведённого компанией ChiedoCover
2 590
Оптовая цена

Стул Борно серый

45
  • белый
  • черный
  • зеленый
  • серый
В наличии 664 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул складной банкетный Лайт, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул складной банкетный Лайт, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от2 09042
3 590 ₽Оптовая цена

Стул складной банкетный Лайт, белый

26
  • белый, черный
  • черный
В пути 100 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул складной банкетный Лайт, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул складной банкетный Лайт, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от2 09042
3 590 ₽Оптовая цена

Стул складной банкетный Лайт, черный

26
  • белый, черный
  • черный
В наличии 2 шт.В пути 100 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул складной Мармарис, оранжевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул складной Мармарис, оранжевый, произведённого компанией ChiedoCover
от3 59022
4 590 ₽Оптовая цена

Стул складной Мармарис, оранжевый

30
Распродажа
Фотография товара Стул складной Мармарис, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул складной Мармарис, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от3 69029
5 175 ₽Оптовая цена

Стул складной Мармарис, белый

32
В наличии 186 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул складной Мармарис, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул складной Мармарис, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от3 59022
4 590 ₽Оптовая цена

Стул складной Мармарис, черный

34
Распродажа
Фотография товара Стул складной Мармарис, салатовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул складной Мармарис, салатовый, произведённого компанией ChiedoCover
от3 59022
4 590 ₽Оптовая цена

Стул складной Мармарис, салатовый

49

С этим товаром покупают

Фотография товара Подушка 01 для стула Мармарис, с липучками, 3 см, Оксфорд 300Д бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подушка 01 для стула Мармарис, с липучками, 3 см, Оксфорд 300Д бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
990

Подушка 01 для стула Мармарис, с липучками, 3 см, Оксфорд 300Д бежевый

7
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стол Лидер 9, д700, белый, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 9, д700, белый, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от2 39026
3 190 ₽

Стол Лидер 9, д700, белый, черный

13
  • белый
  • коричневый
  • венге
  • дуб сонома
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стол Лидер 2, 2400х800, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 2, 2400х800, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от5 990

Стол Лидер 2, 2400х800, белый

6
Распродажа
Фотография товара Чехол для стола 18 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол для стола 18, произведённого компанией ChiedoCover
от1 69014
1 950 ₽

Чехол для стола 18

42
Фотография товара Комплект мебели и текстиля на 4 персоны, синий, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Комплект мебели и текстиля на 4 персоны, синий, белый, произведённого компанией ChiedoCover
22 390

Комплект мебели и текстиля на 4 персоны, синий, белый

35
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стол Лидер 2, 1800х800, венге, шампань от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 2, 1800х800, венге, шампань, произведённого компанией ChiedoCover
от4 6903
4 790 ₽

Стол Лидер 2, 1800х800, венге, шампань

14
Хит
Фотография товара Чехол на стул 01, спандекс белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол на стул 01, спандекс белый, произведённого компанией ChiedoCover
от38045
690 ₽

Чехол на стул 01, спандекс белый

7
В наличии 19 шт.В пути 330 шт.
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стол Лидер 3, Д1200, венге, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 3, Д1200, венге, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от5 04010
5 540 ₽

Стол Лидер 3, Д1200, венге, черный

467
  • коричневый
  • венге
  • белый
Распродажа
Фотография товара Чехол для стола 05, диаметр 70см, высота 110см от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол для стола 05, диаметр 70см, высота 110см, произведённого компанией ChiedoCover
от1 29032
1 890 ₽

Чехол для стола 05, диаметр 70см, высота 110см

17
Фотография товара Комплект мебели и текстиля на 4 персоны, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Комплект мебели и текстиля на 4 персоны, белый, произведённого компанией ChiedoCover
23 390
Оптовая цена

Комплект мебели и текстиля на 4 персоны, белый

49

Другие товары из раздела складные стулья

Фотография товара Стул Борно от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Борно, произведённого компанией ChiedoCover
3 190
Оптовая цена

Стул Борно

35
  • белый
  • черный
  • зеленый
  • серый
В наличии 538 шт.
Фотография товара Стул складной Джеки черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул складной Джеки черный, произведённого компанией ChiedoCover
от3 290
Оптовая цена

Стул складной Джеки черный

38
  • серый
  • черный
  • белый
Фотография товара Стул Опус Оракулум от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Опус Оракулум, произведённого компанией ChiedoCover
от3 690
Оптовая цена

Стул Опус Оракулум

40
Фотография товара Стул Вивер складной от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Вивер складной, произведённого компанией ChiedoCover
4 790
Оптовая цена

Стул Вивер складной

42
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Хит 20мм, складной, белый, бежевый экокожа от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Хит 20мм, складной, белый, бежевый экокожа, произведённого компанией ChiedoCover
от3 63010
4 000 ₽

Стул Хит 20мм, складной, белый, бежевый экокожа

34
Фотография товара Стул пластиковый Люк, складной, оранжевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул пластиковый Люк, складной, оранжевый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 990
Оптовая цена

Стул пластиковый Люк, складной, оранжевый

11
  • зеленый
  • красный
  • оранжевый
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул раскладной Клак, велюр, каркас бук морилка светлый орех от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул раскладной Клак, велюр, каркас бук морилка светлый орех, произведённого компанией ChiedoCover
от3 890

Стул раскладной Клак, велюр, каркас бук морилка светлый орех

11
В наличии 1 шт.
Фотография товара Стул Гольд плюс, кожзам черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Гольд плюс, кожзам черный, произведённого компанией ChiedoCover
от2 990
Оптовая цена

Стул Гольд плюс, кожзам черный

5
  • черный
  • белый
  • серый
  • бежевый
Фотография товара Стул складной Тэо, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул складной Тэо, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от2 690
Оптовая цена

Стул складной Тэо, белый

14
В наличии 3 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул складной Джонни рогожка зеленая каркас зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул складной Джонни рогожка зеленая каркас зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
4 0903
4 190 ₽Оптовая цена

Стул складной Джонни рогожка зеленая каркас зеленый

26
В наличии 13 шт.

Товар в корзине

Стул складной Мармарис, белый, черный каркас
Стул складной Мармарис, белый, черный каркас
от 3 590
4 590 ₽
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Подушка 01 для стула Мармарис, с липучками, 3 см, Оксфорд 300Д бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подушка 01 для стула Мармарис, с липучками, 3 см, Оксфорд 300Д бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
990

Подушка 01 для стула Мармарис, с липучками, 3 см, Оксфорд 300Д бежевый

7
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стол Лидер 9, д700, белый, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 9, д700, белый, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от2 39026
3 190 ₽

Стол Лидер 9, д700, белый, черный

13
  • белый
  • коричневый
  • венге
  • дуб сонома
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стол Лидер 2, 2400х800, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 2, 2400х800, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от5 990

Стол Лидер 2, 2400х800, белый

6
Распродажа
Фотография товара Чехол для стола 18 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол для стола 18, произведённого компанией ChiedoCover
от1 69014
1 950 ₽

Чехол для стола 18

42

Акции для вас

Новость от 02.04.2025 Как дать вторую жизнь мебели?
Как дать вторую жизнь мебели?

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 04.09.2025 Стулья ИЗО с пластиковым сиденьем
Стулья ИЗО с пластиковым сиденьем

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 05.08.2026 Школьная мебель
Школьная мебель

Перейдите, чтобы узнать подробности