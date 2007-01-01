Характеристики товара
Описание
Лаконичный комплект садовой мебели. Складные стулья и столик не занимают много места для хранения, а компактные размеры и небольшой вес позволяют брать их с собой на пикник или дачу. Комплект изготовлен из металла, а поверхность покрыта слоем краски, которая обеспечивает влагостойкость и легкий уход. Изогнутые ножки с подпятниками позволяют устойчиво установить мебель на любой поверхности. Простой дизайн комплекта дополнит любой дачный участок, веранду или фудкорт. Стулья выдерживают нагрузку до 120 кг.
Высота: Стол -710 мм\ Стул - 810 мм
Материал: Металл окрашенный
Страна происхождения: Китай
Размер: Стол - диаметр -590 мм/ Стул - 380 мм*350 мм*810 мм
Цвет: зеленый
Комплектация: 1 Стол. 2 стула
Высота стола: 710 мм
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина380 мм
- Глубина350 мм
- Высота810 мм
- Диаметр столешницы590 мм
- Максимальная нагрузка120 кг
- Материал столешницыметалл
- Материал каркасаметалл
- Цветзеленый
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет