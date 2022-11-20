Товар в корзине. Перейти
Комплект садовой мебели Грация, зеленый - фото 1

Комплект садовой мебели Грация, зеленый

Артикул: CH-050-979
9 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Комплект садовой мебели Грация, желтый
Комплект садовой мебели Грация, желтый
Следующий Комплект садовой мебели Грация, черный
Комплект садовой мебели Грация, желтый

Характеристики товара

Описание

Лаконичный комплект садовой мебели. Складные стулья и столик не занимают много места для хранения, а компактные размеры и небольшой вес позволяют брать их с собой на пикник или дачу. Комплект изготовлен из металла, а поверхность покрыта слоем краски, которая обеспечивает влагостойкость и легкий уход. Изогнутые ножки с подпятниками позволяют устойчиво установить мебель на любой поверхности. Простой дизайн комплекта дополнит любой дачный участок, веранду или фудкорт. Стулья выдерживают нагрузку до 120 кг.

Высота: Стол -710 мм\ Стул - 810 мм

Материал: Металл окрашенный

Страна происхождения: Китай

Размер: Стол - диаметр -590 мм/ Стул - 380 мм*350 мм*810 мм

Цвет: зеленый

Комплектация: 1 Стол. 2 стула

Высота стола: 710 мм

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина380 мм
  • Глубина350 мм
  • Высота810 мм
  • Диаметр столешницы590 мм
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Материал столешницыметалл
  • Материал каркасаметалл
  • Цветзеленый
  • Страна изготовленияКитай

С этим товаром покупают

Распродажа
Стул Хит 20мм - красный кожзам, черный муарНастоящее фото товара Стул Хит 20мм - красный кожзам, черный муар, произведённого компанией ChiedoCover
от1 85022
2 350 ₽
498

Стул Хит 20мм - красный кожзам, черный муар

Распродажа
Стул Бостон 20мм - Лайт, антик серебро, кожзам черныйНастоящее фото товара Стул Бостон 20мм - Лайт, антик серебро, кожзам черный, произведённого компанией ChiedoCover
от1 69016
2 000 ₽
125

Стул Бостон 20мм - Лайт, антик серебро, кожзам черный

Настоящее фото товара Стул Галс, ткань синий/ каркас черный, произведённого компанией ChiedoCover
от4 490
Оптовая цена
57

Стул Галс, ткань синий/ каркас черный

Стул АвьерноНастоящее фото товара Стул Авьерно, произведённого компанией ChiedoCover
от11 590
Оптовая цена
55

Стул Авьерно

В наличии 28 шт.
Стул Азбрук, розовыйНастоящее фото товара Стул Азбрук, розовый, произведённого компанией ChiedoCover
от9 790
Оптовая цена
50

Стул Азбрук, розовый

В наличии 3 шт.
Барный стул Malibu черный глянецНастоящее фото товара Барный стул Malibu черный глянец, произведённого компанией ChiedoCover
4 590
Оптовая цена
138

Барный стул Malibu черный глянец

В наличии 44 шт.
Стул КатраНастоящее фото товара Стул Катра, произведённого компанией ChiedoCover
5 990
Оптовая цена
48

Стул Катра

Другие товары из раздела уличная мебель

Настоящее фото товара Стол Престиж, складной, произведённого компанией ChiedoCover
2 190
Оптовая цена
32

Стол Престиж, складной

Настоящее фото товара Стул Престиж из реек, произведённого компанией ChiedoCover
1 590
Оптовая цена
53

Стул Престиж из реек

Настоящее фото товара Табурет Престиж Лофт, произведённого компанией ChiedoCover
2 890
Оптовая цена
49

Табурет Престиж Лофт

Настоящее фото товара Стол пластиковый плетеный Riva, произведённого компанией ChiedoCover
от27 390
Оптовая цена
38

Стол пластиковый плетеный Riva

Кресло Равенна соломенноеНастоящее фото товара Кресло Равенна соломенное, произведённого компанией ChiedoCover
от27 490
Оптовая цена
48

Кресло Равенна соломенное

Настоящее фото товара Кресло Равенна темно-коричневое, произведённого компанией ChiedoCover
от23 790
Оптовая цена
58

Кресло Равенна темно-коричневое

Кресло Латте соломенное Настоящее фото товара Кресло Латте соломенное , произведённого компанией ChiedoCover
от32 490
Оптовая цена
41

Кресло Латте соломенное

Стул уличный ПрайдНастоящее фото товара Стул уличный Прайд, произведённого компанией ChiedoCover
от6 790
60

Стул уличный Прайд