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Набор ножей для декоративной нарезки овощей, 3шт, сталь - фото 1

Набор ножей для декоративной нарезки овощей, 3шт, сталь

Артикул: CH-058-795
10 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина125 мм
  • Глубина55 мм
  • Вес0.125 кг
  • Материалсталь

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