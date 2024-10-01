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Зеркало в раме Вернер

Артикул: CH-048-774
42 оценки
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Глубина70 мм
  • Диаметр470 мм
  • Диаметр зеркала350 мм
  • МатериалМДФ, стекло, пенополиуретан
  • Цветзолотой

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