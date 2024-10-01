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Нарзанник «Сваровски» двухступенчатый с чехлом сталь нержавеющий, тефлон, серебристый - фото 1Нарзанник «Сваровски» двухступенчатый с чехлом сталь нержавеющий, тефлон, серебристый - фото 2Нарзанник «Сваровски» двухступенчатый с чехлом сталь нержавеющий, тефлон, серебристый - фото 3

Нарзанник «Сваровски» двухступенчатый с чехлом сталь нержавеющий, тефлон, серебристый

Артикул: CH-058-806
15 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина115 мм
  • Ширина20 мм
  • Вес0,174 кг
  • Материалнержавеющая сталь
  • Цветсеребряный

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