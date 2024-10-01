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Нарзанник «КликКат» двухступенчатый сталь хромированная, серебристый, золотой - фото 1Нарзанник «КликКат» двухступенчатый сталь хромированная, серебристый, золотой - фото 2

Нарзанник «КликКат» двухступенчатый сталь хромированная, серебристый, золотой

Артикул: CH-058-769
15 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина145 мм
  • Ширина35 мм
  • Высота15 мм
  • Вес0,077 кг
  • Материалхромированная сталь
  • Цветзолотой

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