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Нарзанник «Пултап""с» двухступенчатый, сталь нержавеющий, пластик, серебристый, темно-синий - фото 1

Нарзанник «Пултап""с» двухступенчатый, сталь нержавеющий, пластик, серебристый, темно-синий

Артикул: CH-058-783
12 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина150 мм
  • Ширина30 мм
  • Высота15 мм
  • Вес0,065 кг
  • Материалпластик, нержавеющая сталь
  • Цветсиний, серебряный

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