Характеристики товара
Описание
Нарзанник «Пробар» двухступенчатый – удобный кухонный инструмент для открывания бутылок. Товар выполнен из пластика и стали. При этом основа нарзанника пластиковая, а все инструменты – нержавеющая сталь.
Тонкая ручка имеет удобную форму, что становится отличным решением для удобства держания инструмента в руках. Цвет бордовый, стильный. Среди инструментов штопор, небольшой нож и специальный инструмент для открывания бутылок. Все инструменты стальные, а материал говорит о высоком качестве такого товара.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина120 мм
- Ширина20 мм
- Толщина10 мм
- Вес0,06 кг
- Материалпластик, нержавеющая сталь
- Цветсеребряный, бордовый