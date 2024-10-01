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Нарзанник «Пробар» двухступенчатый сталь нержавеющая, пластик, бордо, серебристый - фото 1

Нарзанник «Пробар» двухступенчатый сталь нержавеющая, пластик, бордо, серебристый

Артикул: CH-058-756
6 оценок
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Характеристики товара

Описание

Нарзанник «Пробар» двухступенчатый – удобный кухонный инструмент для открывания бутылок. Товар выполнен из пластика и стали. При этом основа нарзанника пластиковая, а все инструменты – нержавеющая сталь.

Тонкая ручка имеет удобную форму, что становится отличным решением для удобства держания инструмента в руках. Цвет бордовый, стильный. Среди инструментов штопор, небольшой нож и специальный инструмент для открывания бутылок. Все инструменты стальные, а материал говорит о высоком качестве такого товара.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина120 мм
  • Ширина20 мм
  • Толщина10 мм
  • Вес0,06 кг
  • Материалпластик, нержавеющая сталь
  • Цветсеребряный, бордовый

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