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Нарзанник двухступенчатый - фото 1Нарзанник двухступенчатый - фото 2

Нарзанник двухступенчатый

Артикул: CH-071-568
15 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина120 мм
  • Высота10 мм

Отзывы

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