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Нарзанник «Пробар» двухступенчатый сталь нержавеющая, серебристый - фото 1

Нарзанник «Пробар» двухступенчатый сталь нержавеющая, серебристый

Артикул: CH-058-761
5 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина110 мм
  • Ширина20 мм
  • Толщина10 мм
  • Вес0,062 кг
  • Материалсталь
  • Цветсеребряный

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