Характеристики товара
Основные характеристики
- Материалбук
- Цветкоричневый
- Страна изготовленияРоссия
Стул Хит 20мм - антик медь, арш темно-коричневый
Стеллаж передвижной Э-248-СП
Стул Монтерия, бежевый
Банкетка Элис, 65
Стул Kenner 151 KS, бирюзовый/ белый каркас
Диван 3х местный Blok серый вельвет
Пуф для гостиной Феликс квадратный, графит велюр/ черный каркас
Офисный стеллаж Кассель
Офисный стеллаж Хаген
Офисный стеллаж Нойс
Ортопедическое кресло Турин
Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 см
TV-тумба в стиле лофт из массива сосны Баден