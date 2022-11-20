Товар в корзине. Перейти
Настенная полка Соты - фото 1Настенная полка Соты - фото 2Настенная полка Соты - фото 3Настенная полка Соты - фото 4Настенная полка Соты - фото 5

Настенная полка Соты

15 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Тумба под ТВ Пул
Тумба под ТВ Пул
Следующий Модуль дивана Way
Тумба под ТВ Пул

Характеристики товара

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Материалбук
  • Цветкоричневый
  • Страна изготовленияРоссия
С этим товаром покупают
Стул Хит 20мм - антик медь, арш темно-коричневыйНастоящее фото товара Стул Хит 20мм - антик медь, арш темно-коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 69022
2 150 ₽
10

Стул Хит 20мм - антик медь, арш темно-коричневый

Настоящее фото товара Стеллаж передвижной Э-248-СП, произведённого компанией ChiedoCover
от24 990
Оптовая цена
11

Стеллаж передвижной Э-248-СП

Настоящее фото товара Стул Монтерия, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
3 390
Оптовая цена
12

Стул Монтерия, бежевый

В наличии 120 шт.
Настоящее фото товара Банкетка Элис, 65, произведённого компанией ChiedoCover
от14 390
Оптовая цена
8

Банкетка Элис, 65

Настоящее фото товара Стул Kenner 151 KS, бирюзовый/ белый каркас, произведённого компанией ChiedoCover
от6 650
Оптовая цена
15

Стул Kenner 151 KS, бирюзовый/ белый каркас

Диван 3х местный Blok серый вельветНастоящее фото товара Диван 3х местный Blok серый вельвет, произведённого компанией ChiedoCover
от183 990
Оптовая цена
10

Диван 3х местный Blok серый вельвет

Пуф для гостиной Феликс квадратный, графит велюр/ черный каркасНастоящее фото товара Пуф для гостиной Феликс квадратный, графит велюр/ черный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
4 200
Оптовая цена
11

Пуф для гостиной Феликс квадратный, графит велюр/ черный каркас

В наличии 28 шт.
Другие товары из разделамебель для гостиной
Офисный стеллаж КассельНастоящее фото товара Офисный стеллаж Кассель, произведённого компанией ChiedoCover
14 790
Оптовая цена
8

Офисный стеллаж Кассель

Офисный стеллаж ХагенНастоящее фото товара Офисный стеллаж Хаген, произведённого компанией ChiedoCover
17 390
Оптовая цена
9

Офисный стеллаж Хаген

Офисный стеллаж НойсНастоящее фото товара Офисный стеллаж Нойс, произведённого компанией ChiedoCover
6 890
Оптовая цена
10

Офисный стеллаж Нойс

Ортопедическое кресло ТуринНастоящее фото товара Ортопедическое кресло Турин, произведённого компанией ChiedoCover
от44 6906
47 300 ₽Оптовая цена
10

Ортопедическое кресло Турин

Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 смНастоящее фото товара Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 см, произведённого компанией ChiedoCover
6 990
Оптовая цена

Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 см

В наличии 3 шт.
TV-тумба в стиле лофт из массива сосны БаденНастоящее фото товара TV-тумба в стиле лофт из массива сосны Баден, произведённого компанией ChiedoCover
от147 590
Оптовая цена
14

TV-тумба в стиле лофт из массива сосны Баден