Характеристики товара
Описание
Полка Элит – ваше идеальное решение для стиля и функциональности!
Погрузитесь в атмосферу французского шика с нашей уникальной полкой «Элит»! Эта элегантная и многофункциональная полка станет не только стильным акцентом вашего интерьера, но и незаменимым помощником в повседневной жизни. Размеры 56x31x65 см идеально вписываются в любое пространство, а компактная конструкция с тремя ярусами позволяет организовать хранение и демонстрацию ваших любимых вещей.
Уникальные особенности:
Многофункциональность: Используйте полку как подставку для цветов, чтобы ваша зелень радовала глаз, или как стильное решение для демонстрации декоративных предметов, книг или туалетных принадлежностей. Полка «Элит» легко впишется в любую комнату – от гостиной до ванной.
Элегантный дизайн: Кованая рама с порошковым покрытием сочетает в себе прочность и изысканность, добавляя нотку утончённости в ваш интерьер. Вы будете гордиться тем, что у вас есть такой шикарный элемент декора!
Легкость в использовании: Забудьте о сложной сборке! Складная конструкция позволяет быстро установить полку в любом месте, а при необходимости – легко убрать. Это идеальное решение для тех, кто ценит свое время и комфорт.
Преимущества для вас: Полка «Элит» не просто украсит ваше пространство, но и поможет организовать его. С ней вы сможете избавиться от беспорядка, сохранив при этом стиль и индивидуальность. Она решает проблему нехватки места, позволяя эффективно использовать каждый уголок вашего дома. Позвольте себе наслаждаться гармонией и уютом!
Не упустите возможность сделать ваш дом более стильным и функциональным! Закажите полку «Элит» уже сегодня и создайте атмосферу, о которой вы мечтали!
Сделайте шаг к совершенству – ваша новая полка ждет вас!
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Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина560 мм
- Ширина650 мм
- Высота310 мм