Характеристики товара
Описание
Декоративная наволочка на подушку 40х40см. Скрытая застёжка-молния в шве. Чехол для подушки легок в эксплуатации и уходе, его можно стирать на деликатном режиме при 30 градусах без использования отбеливающих средств, не требует глажки. Разнообразие в выборе цвета наволочки дает возможность при минимальных затратах поменять цветовое решение в интерьере спальни, гостиной или детской комнаты. Цвет наволочки на фото и в жизни может немного отличаться. Это зависит от цветопередачи вашего дисплея и освещения в помещении.
Основные характеристики
- Ширина400 мм
- Длина400 мм