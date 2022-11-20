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Наволочка декоративная на подушку 40х40 - фото 1Наволочка декоративная на подушку 40х40 - фото 2Наволочка декоративная на подушку 40х40 - фото 3Наволочка декоративная на подушку 40х40 - фото 4

Наволочка декоративная на подушку 40х40

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Характеристики товара

Описание

Декоративная наволочка на подушку 40х40см. Скрытая застёжка-молния в шве. Чехол для подушки легок в эксплуатации и уходе, его можно стирать на деликатном режиме при 30 градусах без использования отбеливающих средств, не требует глажки. Разнообразие в выборе цвета наволочки дает возможность при минимальных затратах поменять цветовое решение в интерьере спальни, гостиной или детской комнаты. Цвет наволочки на фото и в жизни может немного отличаться. Это зависит от цветопередачи вашего дисплея и освещения в помещении.

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Основные характеристики

  • Ширина500 мм
  • Длина400 мм
  • Страна изготовленияРоссия

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