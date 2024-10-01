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Блюдо для подачи - 4шт, сланец - фото 1

Блюдо для подачи - 4шт, сланец

Артикул: CH-063-065
9 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина100 мм
  • Глубина100 мм
  • МатериалСланец
  • Цветчерный

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке12 шт

Отзывы

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