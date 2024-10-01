Характеристики товара
Описание
Олд фэшн «Мод» нестандартный, а потому особенно интересный стакан. У него ровные стенки, которые кверху немного сужаются, что и придает ему неповторимый вид. По традиции дно бокала типа олд фэшн плотное, так как оно препятствует быстрому таянию льда. Но за счет выбора хрустального стекла и высокой степени прозрачности оно выглядит более изящно, чем у другой посуды такого типа.
Хрустальный old fashion выполнен из высококачественного материала. Его высота 9 см, диаметр по верхнему краю 90 мм, а объем 410 мл. Серия смотрится стильно и изысканно на любом столе. Набор бокалов становится украшением праздника.
Применение
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Высота90 мм
- Диаметр90 мм
- Объем0,41 л
- МатериалСтекло хрустальное
- Цветпрозрачный
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке6 шт