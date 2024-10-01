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Олд фэшн «Мод», 410мл, хрустальное стекло, прозрачный - фото 1Олд фэшн «Мод», 410мл, хрустальное стекло, прозрачный - фото 2Олд фэшн «Мод», 410мл, хрустальное стекло, прозрачный - фото 3Олд фэшн «Мод», 410мл, хрустальное стекло, прозрачный - фото 4

Олд фэшн «Мод», 410мл, хрустальное стекло, прозрачный

Артикул: CH-064-099
9 оценок
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Характеристики товара

Описание

Олд фэшн «Мод» нестандартный, а потому особенно интересный стакан. У него ровные стенки, которые кверху немного сужаются, что и придает ему неповторимый вид. По традиции дно бокала типа олд фэшн плотное, так как оно препятствует быстрому таянию льда. Но за счет выбора хрустального стекла и высокой степени прозрачности оно выглядит более изящно, чем у другой посуды такого типа.

Хрустальный old fashion выполнен из высококачественного материала. Его высота 9 см, диаметр по верхнему краю 90 мм, а объем 410 мл. Серия смотрится стильно и изысканно на любом столе. Набор бокалов становится украшением праздника.
Применение

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота90 мм
  • Диаметр90 мм
  • Объем0,41 л
  • МатериалСтекло хрустальное
  • Цветпрозрачный

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке6 шт

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