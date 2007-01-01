Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина200 мм
- Материалнержавеющая сталь
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Блюдо для запекания овальное «Революшн Гранит» фарфор
Соусник «Проотель» сталь нержавеющая 100 мл, металлический
Олд фэшн стакан «Миксолоджи», 380мл, прозрачный, хрустальное стекло
Нож десертный «Сан Ремо» хромоникелевая сталь, хромированная
Нож десертный «Анзо» с ручкой эрго сталь нержавеющая, металлический
Блюдо для запекания овальное «Революшн Гранит» фарфор
Соусник «Проотель» сталь нержавеющая 100 мл, металлический