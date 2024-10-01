Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина185 мм
- Материалнержавеющая сталь
- Цветметаллический
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке12 шт
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Вилка для рыбы «Концепт» сталь нержавеющая
Блюдо для запекания овальное «Революшн Гранит» фарфор
Нож для рыбы «Пэлас» сталь нержавеющая
Тарелка «Оптик», подстановочная
Чашка бульонная 300 мл, с ручками, фарфор
Тарелка «Эрбосо Реативо»
Мельница для перца «Париж»
Тарелка «Млечный путь», диаметр 260мм
Подставка для специй коричневая
Блюдо овальное с ручками керамика
Нож столовый «Эко Ансер», длина 233мм
Нож столовый «Концепт №9»
Нож для рыбы «Лаццо», сталь нержавеющая
Нож столовый «Дистрикт Сильвер Блэк Глосс»
Нож столовый «Барок»
Нож столовый «Осло»
Нож столовый с составной ручкой
Нож столовый «Ром»
Нож столовый «Алайниа»
Нож столовый «Версаль»
Вилка для рыбы «Концепт» сталь нержавеющая
Блюдо для запекания овальное «Революшн Гранит» фарфор
Нож для рыбы «Пэлас» сталь нержавеющая
Тарелка «Оптик», подстановочная