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Нож десертный "Antic" - фото 1

Нож десертный "Antic"

Артикул: CH-071-582
6 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Материалнержавеющая сталь

Отзывы

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