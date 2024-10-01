Товар в корзине. Перейти
Нож десертный «Кингс Стэйнлесс Стил» сталь нержавеющий, серебристый - фото 1

Нож десертный «Кингс Стэйнлесс Стил» сталь нержавеющий, серебристый

Артикул: CH-061-365
11 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Нож десертный «Анзо» сталь нержавеющая
Фотография товара Нож десертный «Анзо» сталь нержавеющая от компании ChiedoCover.
Следующий Нож десертный «М18» сталь нержавеющая, металлический
Фотография товара Нож десертный «М18» сталь нержавеющая, металлический от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина218 мм
  • Ширина20 мм
  • Вес0,10 кг
  • Материалнержавеющая сталь
  • Цветсеребряный

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

С этим товаром покупают

Распродажа
Фотография товара Хайбол «Сублим», 450мл, хрустальное стекло, прозрачный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Хайбол «Сублим», 450мл, хрустальное стекло, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от4904
510 ₽Оптовая цена

Хайбол «Сублим», 450мл, хрустальное стекло, прозрачный

15
В наличии 300 шт.
Распродажа
Фотография товара Кастрюля для запекания, чугун, 2,5 л, 15,5 см, красный, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кастрюля для запекания, чугун, 2,5 л, 15,5 см, красный, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от3 8309
4 200 ₽

Кастрюля для запекания, чугун, 2,5 л, 15,5 см, красный, черный

5
В наличии 1 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Хайбол «Сиде», 290мл, стекло, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от8028
110 ₽Оптовая цена

Хайбол «Сиде», 290мл, стекло, прозрачный

11
В наличии 2400 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Поднос для подачи прямоугольный с бортом дуб, произведённого компанией ChiedoCover
от2 1507
2 290 ₽

Поднос для подачи прямоугольный с бортом дуб

11
В наличии 30 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Кружка для пива рифленная, золотая, произведённого компанией ChiedoCover
от1 5602
1 590 ₽Оптовая цена

Кружка для пива рифленная, золотая

14
В наличии 15 шт.
Распродажа
Фотография товара Салатник «Маррон Реативо» квадратный фарфор 0,6 л, коричневый, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Салатник «Маррон Реативо» квадратный фарфор 0,6 л, коричневый, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от5609
610 ₽Оптовая цена

Салатник «Маррон Реативо» квадратный фарфор 0,6 л, коричневый, бежевый

5
В наличии 44 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Молочник «Белая» принц, фарфор 100 мл, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от31025
410 ₽Оптовая цена

Молочник «Белая» принц, фарфор 100 мл, белый

6
В наличии 6 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Блюдо для пасты «Кунстверк», 0.6л, произведённого компанией ChiedoCover
от81010
900 ₽Оптовая цена

Блюдо для пасты «Кунстверк», 0.6л

8
В наличии 100 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Мельница для перца «Париж» сталь нержавеющая, произведённого компанией ChiedoCover
от6 7508
7 290 ₽Оптовая цена

Мельница для перца «Париж» сталь нержавеющая

15
В наличии 9 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Тарелка «Крафт Вайт», произведённого компанией ChiedoCover
от4 7006
4 990 ₽Оптовая цена

Тарелка «Крафт Вайт»

7
В наличии 171 шт.

Другие товары из раздела ножи десертные

Фотография товара Нож десертный «Саппоро бэйсик» сталь нержавеющая, черный, матовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Нож десертный «Саппоро бэйсик» сталь нержавеющая, черный, матовый, произведённого компанией ChiedoCover
от300
Оптовая цена

Нож десертный «Саппоро бэйсик» сталь нержавеющая, черный, матовый

14
В наличии 420 шт.
Настоящее фото товара Нож десертный «Эко Ансер» сталь нержавеющая, металлический, произведённого компанией ChiedoCover
от350
Оптовая цена

Нож десертный «Эко Ансер» сталь нержавеющая, металлический

12
В наличии
Настоящее фото товара Нож десертный «Калипсо» сталь нержавеющая, произведённого компанией ChiedoCover
от260
Оптовая цена

Нож десертный «Калипсо» сталь нержавеющая

13
В наличии 1760 шт.
Настоящее фото товара Нож десертный «Риволи-Ауде» сталь нержавеющая, металлический, произведённого компанией ChiedoCover
от320
Оптовая цена

Нож десертный «Риволи-Ауде» сталь нержавеющая, металлический

5
В наличии 1058 шт.
Настоящее фото товара Нож десертный «Эко Кембридж» сталь нержавеющая, произведённого компанией ChiedoCover
от180
Оптовая цена

Нож десертный «Эко Кембридж» сталь нержавеющая

6
В наличии 20 шт.
Настоящее фото товара Нож десертный «Ивен» сталь нержавеющая, произведённого компанией ChiedoCover
от790

Нож десертный «Ивен» сталь нержавеющая

14
В наличии 47 шт.
Настоящее фото товара Нож десертный «Библос» сталь нержавеющая, металлический, произведённого компанией ChiedoCover
от1 130
Оптовая цена

Нож десертный «Библос» сталь нержавеющая, металлический

5
В наличии 168 шт.
Настоящее фото товара Нож десертный «Ром» сталь нержавеющая, произведённого компанией ChiedoCover
от990
Оптовая цена

Нож десертный «Ром» сталь нержавеющая

6
В наличии 24 шт.
Настоящее фото товара Нож десертный «Пэлас Мартелатто» сталь нержавеющая, металлический, произведённого компанией ChiedoCover
от500
Оптовая цена

Нож десертный «Пэлас Мартелатто» сталь нержавеющая, металлический

5
В наличии 36 шт.
Настоящее фото товара Нож десертный «Берна» , произведённого компанией ChiedoCover
от220

Нож десертный «Берна»

7
В наличии 8 шт.

Товар в корзине

Нож десертный «Кингс Стэйнлесс Стил» сталь нержавеющий, серебристый
Нож десертный «Кингс Стэйнлесс Стил» сталь нержавеющий, серебристый
от 800
В корзине

С этим товаром покупают

Распродажа
Фотография товара Хайбол «Сублим», 450мл, хрустальное стекло, прозрачный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Хайбол «Сублим», 450мл, хрустальное стекло, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от4904
510 ₽Оптовая цена

Хайбол «Сублим», 450мл, хрустальное стекло, прозрачный

15
В наличии 300 шт.
Распродажа
Фотография товара Кастрюля для запекания, чугун, 2,5 л, 15,5 см, красный, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кастрюля для запекания, чугун, 2,5 л, 15,5 см, красный, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от3 8309
4 200 ₽

Кастрюля для запекания, чугун, 2,5 л, 15,5 см, красный, черный

5
В наличии 1 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Хайбол «Сиде», 290мл, стекло, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от8028
110 ₽Оптовая цена

Хайбол «Сиде», 290мл, стекло, прозрачный

11
В наличии 2400 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Поднос для подачи прямоугольный с бортом дуб, произведённого компанией ChiedoCover
от2 1507
2 290 ₽

Поднос для подачи прямоугольный с бортом дуб

11
В наличии 30 шт.