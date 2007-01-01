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Емкость для закусок, косой срез, сталь нержавеющая, медь, 450 мл, 95 мм - фото 1Емкость для закусок, косой срез, сталь нержавеющая, медь, 450 мл, 95 мм - фото 2

Емкость для закусок, косой срез, сталь нержавеющая, медь, 450 мл, 95 мм

Артикул: CH-062-303
14 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Диаметр95 мм
  • Материалмедь, нержавеющая сталь
  • ФормаКруглая

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Емкость для закусок, косой срез, сталь нержавеющая, медь, 450 мл, 95 мм
Емкость для закусок, косой срез, сталь нержавеющая, медь, 450 мл, 95 мм
от 1 260
1 290 ₽
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