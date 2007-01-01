Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Диаметр95 мм
- Материалмедь, нержавеющая сталь
- ФормаКруглая
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Доска для подачи «Фобос» керамика, черный, синий
Салатник «Трианон» стекло 300 мл, белый
Ложка столовая «Дистрикт Блэк Голд Мэтт»
Емкость для закусок, «Ро Дизайн Бай Эрбиси», в виде краба, фарфор, 130 мл, 17 см, коричневый
Емкость для закусок, «Ро Дизайн Бай Эрбиси», в виде морского ежа, фарфор, 8 см, белый
Емкость для закусок, «Ро Дизайн Бай Эрбиси», с крышкой, керамика, 16,5 см, черный
Емкость для закусок, «Проотель», дуршлаг-мини, сталь нержавеющая, 55 мм
Емкость для закусок, 4 ячейки, дерево, 11,5 см
Емкость для закусок, «Проотель», дуршлаг-мини, сталь нержавеющая, 65 мм
Емкость для закусок, «Дионис», фарфор, 50 мл, 7 см, айвори
Емкость для закусок, «Ро Дизайн Бай Эрбиси», в виде лобстера, керамика, 210 мм, красный
Емкость для закусок, «Фобос», керамика, 250 мл, 60 мм, коричневый
Доска для подачи «Фобос» керамика, черный, синий