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Нож столовый «Пьюр» - фото 1

Нож столовый «Пьюр»

Артикул: CH-061-490
9 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина227 мм
  • Вес0.019 кг
  • Материалнержавеющая сталь
  • Цветчерный

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