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Нож десертный Порто - фото 1

Нож десертный Порто

14 оценок
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Вилка десертная Порто
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Вилка десертная Порто

Характеристики товара

Описание

Материал: сталь нержавеющая

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Основные характеристики

  • Страна изготовленияКитай

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