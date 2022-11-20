Характеристики товара
Описание
Материал: сталь нержавеющая
Основные характеристики
- Страна изготовленияКитай
Материал: сталь нержавеющая
Ложка столовая Оптима
Ложка чайная Оптима
Нож столовый Оптима
Вилка столовая Оптима
Ложка кофейная Порто
Нож столовый Порто
Вилка столовая Порто
Вилка десертная Порто
Ложка для мисо супа 130 мм Royal White 48, 288
Нож стальной для окорока «Универсал»
Подстолье алюминиевое 1012ЕМ
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Кровать без подъёмного механизма Морена
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Кровать без подъёмного механизма Николь Dark
Кровать без подъёмного механизма Карелия
Кровать куб Метис
Кровать куб Ома
Кровать куб Магера
Кровать куб Арди