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Вилка десертная Порто - фото 1

Вилка десертная Порто

9 оценок
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Вилка столовая Порто

Характеристики товара

Описание

Длина: 170 мм

Материал: сталь нержавеющая

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Основные характеристики

  • Страна изготовленияКитай

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