Характеристики товара
Основные характеристики
- Длина120 мм
- Вес0.1 кг
- Материал каркасасталь
- Цветсеребряный
Ложка столовая Оптима
Ложка чайная Оптима
Нож столовый Оптима
Вилка столовая Оптима
Ложка кофейная Порто
Нож столовый Порто
Вилка столовая Порто
Вилка десертная Порто
Нож десертный Порто
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