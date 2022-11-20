Характеристики товара
Описание
Длина: 110 мм
Материал: сталь нержавеющая
Основные характеристики
- Страна изготовленияКитай
Длина: 110 мм
Материал: сталь нержавеющая
Нож столовый Порто
Вилка столовая Порто
Вилка десертная Порто
Нож десертный Порто
Ложка для мисо супа 130 мм Royal White 48, 288
Нож для окорока «Универсал»
Нож для стейка Alaska
Нож для обвалки мяса «Колор проф»
Нож для стейка с ручкой эрго «Анзо»
Нож для рыбы «Лаццо»
Нож для окорока «Универсал»
Нож для рыбы Louvre Eternum
Нож для рыбы «Эко Багет»
Нож для рыбы «Версаль»
Нож для стейка Paris
Нож разделочный, 15 см
Нож филейный, 17,5 см
Нож филейный Line
Ложка Bistro кофейная 10,4 см
Ложка Bistro чайная 14 см
Подстолье из нержавеющей стали 1258ЕМ
Стол Лофт
Стол Лофт-12, D900мм
Стул Хит 20мм - золото, коричневая корона
Подвесной светильник Mercurio №1
Диван Pride
Столешница Oxalit Naomi
Кресло Egg, зеленое
Кресло Egg, фиолетовое
Стул Бон экокожа бежевый