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Ложка кофейная Порто - фото 1

Ложка кофейная Порто

13 оценок
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Вилка столовая Оптима

Характеристики товара

Описание

Длина: 110 мм

Материал: сталь нержавеющая

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Основные характеристики

  • Страна изготовленияКитай

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