Товар в корзине. Перейти
Вилка столовая Порто - фото 1

Вилка столовая Порто

6 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Нож столовый Порто
Нож столовый Порто
Следующий Вилка десертная Порто
Нож столовый Порто

Характеристики товара

Описание

Длина: 200 мм

Материал: сталь нержавеющая

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Страна изготовленияКитай

Похожие товары

Настоящее фото товара Ложка столовая Оптима, произведённого компанией ChiedoCover
60
Оптовая цена
5

Ложка столовая Оптима

Настоящее фото товара Ложка чайная Оптима, произведённого компанией ChiedoCover
22
Оптовая цена
10

Ложка чайная Оптима

Настоящее фото товара Нож столовый Оптима, произведённого компанией ChiedoCover
145
Оптовая цена
10

Нож столовый Оптима

Настоящее фото товара Вилка столовая Оптима, произведённого компанией ChiedoCover
36
Оптовая цена
13

Вилка столовая Оптима

Настоящее фото товара Ложка кофейная Порто, произведённого компанией ChiedoCover
158
Оптовая цена
13

Ложка кофейная Порто

Настоящее фото товара Нож столовый Порто, произведённого компанией ChiedoCover
295
Оптовая цена
8

Нож столовый Порто

Настоящее фото товара Вилка десертная Порто, произведённого компанией ChiedoCover
202
Оптовая цена
9

Вилка десертная Порто

Настоящее фото товара Нож десертный Порто, произведённого компанией ChiedoCover
193
Оптовая цена
14

Нож десертный Порто

Ложка для мисо супа 130 мм Royal White 48, 288Настоящее фото товара Ложка для мисо супа 130 мм Royal White 48, 288, произведённого компанией ChiedoCover
от190
Оптовая цена
14

Ложка для мисо супа 130 мм Royal White 48, 288

Настоящее фото товара Нож стальной для окорока «Универсал», произведённого компанией ChiedoCover
2 890
Оптовая цена
12

Нож стальной для окорока «Универсал»

С этим товаром покупают
Настоящее фото товара Подстолье алюминиевое 1043ЕМ, произведённого компанией ChiedoCover
от4 590
Оптовая цена
5

Подстолье алюминиевое 1043ЕМ

В наличии 30 шт.
Настоящее фото товара Подстолье алюминиевое 1050ЕМ, произведённого компанией ChiedoCover
от5 690
Оптовая цена
15

Подстолье алюминиевое 1050ЕМ

В наличии 30 шт.
Настоящее фото товара Диван лофт Магни, произведённого компанией ChiedoCover
от34 990
Оптовая цена
15

Диван лофт Магни

Настоящее фото товара Пуфик-банкетка Кибела, произведённого компанией ChiedoCover
от13 090
Оптовая цена
5

Пуфик-банкетка Кибела

Настоящее фото товара Диван 43, произведённого компанией ChiedoCover
от35 000
Оптовая цена
9

Диван 43

Настоящее фото товара Диван 47, произведённого компанией ChiedoCover
от45 000
Оптовая цена
9

Диван 47

Дизайнерское кресло ЛотосНастоящее фото товара Дизайнерское кресло Лотос, произведённого компанией ChiedoCover
от44 79012
50 890 ₽
8

Дизайнерское кресло Лотос

Стул Монарх, черный, черные ножкиНастоящее фото товара Стул Монарх, черный, черные ножки, произведённого компанией ChiedoCover
от7 99043
13 990 ₽Оптовая цена
7

Стул Монарх, черный, черные ножки

В наличии 100 шт.
Стул Монарх, коричневыйНастоящее фото товара Стул Монарх, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от7 99043
13 990 ₽Оптовая цена
12

Стул Монарх, коричневый

В наличии 135 шт.
Другие товары из разделаоснащение гостиниц
Настоящее фото товара Кровать без подъёмного механизма Bauhaus, произведённого компанией ChiedoCover
от14 390
Оптовая цена
13

Кровать без подъёмного механизма Bauhaus

Настоящее фото товара Кровать Виктория, произведённого компанией ChiedoCover
от12 290
Оптовая цена
10

Кровать Виктория

Настоящее фото товара Кровать без подъёмного механизма Морена, произведённого компанией ChiedoCover
от14 390
Оптовая цена
11

Кровать без подъёмного механизма Морена

Настоящее фото товара Кровать без подъёмного механизма Рино, произведённого компанией ChiedoCover
от6 790
Оптовая цена
6

Кровать без подъёмного механизма Рино

Настоящее фото товара Кровать без подъёмного механизма Николь Dark, произведённого компанией ChiedoCover
от6 790
Оптовая цена
11

Кровать без подъёмного механизма Николь Dark

Настоящее фото товара Кровать без подъёмного механизма Карелия, произведённого компанией ChiedoCover
от7 590
Оптовая цена
12

Кровать без подъёмного механизма Карелия

Настоящее фото товара Кровать куб Метис, произведённого компанией ChiedoCover
от35 390
8

Кровать куб Метис

Настоящее фото товара Кровать куб Ома, произведённого компанией ChiedoCover
от69 890
7

Кровать куб Ома

Настоящее фото товара Кровать куб Магера, произведённого компанией ChiedoCover
от43 990
15

Кровать куб Магера

Настоящее фото товара Кровать куб Арди, произведённого компанией ChiedoCover
от48 590
15

Кровать куб Арди