Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул обеденный Квинси велюр темно-серый, произведённого компанией ChiedoCover
Стул обеденный Квинси велюр темно-серый
5 оценок
7 490
Товар в корзине. Перейти
Стул обеденный Квинси велюр темно-серый - фото 1Стул обеденный Квинси велюр темно-серый - фото 2Стул обеденный Квинси велюр темно-серый - фото 3Стул обеденный Квинси велюр темно-серый - фото 4Стул обеденный Квинси велюр темно-серый - фото 5Стул обеденный Квинси велюр темно-серый - фото 6Стул обеденный Квинси велюр темно-серый - фото 7

Стул обеденный Квинси велюр темно-серый

Артикул: CH-080-515
5 оценок
Основные характеристики
  • Ширина550 мм
  • Глубина480 мм
  • Высота820 мм
  • Ширина сиденья450 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Подставка для ног Рино
Фотография товара Подставка для ног Рино от компании ChiedoCover.
Следующий Стул Такер, светло-бежевый деревянный
Фотография товара Стул Такер, светло-бежевый деревянный от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Стул Квинси притягивает внимание своим лаконичным, но выразительным силуэтом. Особую изюминку ему придаёт оригинальная закруглённая спинка, которая не только визуально выделяется, но и обеспечивает комфортную поддержку. Благодаря компактным габаритам и легкости конструкции он отлично впишется как в небольшие кухни, так и в просторные обеденные зоны. Металлический каркас с чёрным матовым покрытием обеспечивает прочность и устойчивость. Обивка выполнена из мягкого на ощупь велюра, который придаёт стулу благородный внешний вид и лёгкость в уходе. Сиденье и спинка наполнены ППУ, обеспечивая приятную поддержку при длительном сидении. Велюр - это прекрасный выбор для тех, у кого есть домашние животные. Благодаря плотной структуре и отсутствию выраженного плетения нитей, любимцам сложно зацепиться когтями за обивку. Велюр обладает особенностью "антикоготь", максимально понижая риски повреждения материала. Волокно стула, является антивандальным, устойчивым к царапинам. Позвольте вашим животным насладиться комфортом нашего стула, а вы насладитесь его стильным дизайном и качеством, обеспечивающими его долговечность. На ножках предусмотрены специальные подпятники, которые предотвращают скольжение и защищают напольное покрытие от царапин, делая перемещение стула максимально бесшумным и безопасным. Квинси будет уместен как в домашнем интерьере (на кухне, в гостиной, в обеденной зоне), так и в коммерческих пространствах — ресторанах, кафе, лаунж-зонах. Этот стул — отличный выбор для тех, кто ценит стиль, удобство и качество в одном предмете интерьера. Не требует сборки.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина550 мм
  • Глубина480 мм
  • Высота820 мм
  • Ширина сиденья450 мм
  • Глубина сиденья460 мм
  • Высота до сиденья470 мм
  • Высота посадочного места 470 мм
  • Вес5.5 кг
  • Материал сиденьявелюр
  • Материал каркасаметалл
  • Допустимая нагрузка120
  • Цветтемно-серый
  • Обивкавелюр

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке4 шт
  • Ширина упаковки1090 мм
  • Высота упаковки480 мм
  • Вес упаковки22.50 кг
  • Объём упаковки0.34 м3
  • Габариты упаковки для логистики640
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Фотография товара Стул Кросс Кантри, венге, с подушкой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Кросс Кантри, венге, с подушкой, произведённого компанией ChiedoCover
от8 690

Стул Кросс Кантри, венге, с подушкой

33
Распродажа
Фотография товара Стул Кьявари Bride пластик черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Кьявари Bride пластик черный, произведённого компанией ChiedoCover
от4 49043
7 790 ₽Оптовая цена

Стул Кьявари Bride пластик черный

26
В наличии 31 шт.В пути 100 шт.
Фотография товара Стул прозрачный X-Treme S прозрачный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул прозрачный X-Treme S прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от17 490
Оптовая цена

Стул прозрачный X-Treme S прозрачный

137
В наличии 1 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Texas, экокожа, коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Texas, экокожа, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от11 49032
16 690 ₽Оптовая цена

Стул Texas, экокожа, коричневый

26
В наличии 100 шт.В пути 100 шт.
Фотография товара Стул Алексис велюр бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Алексис велюр бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от6 790
Оптовая цена

Стул Алексис велюр бежевый

26
В наличии 31 шт.
Фотография товара Стул Копенгаген темно-зеленый бархат ножки под темное дерево от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Копенгаген темно-зеленый бархат ножки под темное дерево, произведённого компанией ChiedoCover
от3 790
Оптовая цена

Стул Копенгаген темно-зеленый бархат ножки под темное дерево

54
Распродажа
Фотография товара Стул Aldo blue / wood от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Aldo blue / wood, произведённого компанией ChiedoCover
от4 99024
6 490 ₽Оптовая цена

Стул Aldo blue / wood

32
Фотография товара Стул Franz, зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Franz, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от12 090
Оптовая цена

Стул Franz, зеленый

91
В наличии 17 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Brandy Серый, велюр, черный каркас от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Brandy Серый, велюр, черный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
от6 39038
10 290 ₽Оптовая цена

Стул Brandy Серый, велюр, черный каркас

14
В наличии 46 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Como светло-серый, букле, черный каркас от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Como светло-серый, букле, черный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
от2 99069
9 490 ₽Оптовая цена

Стул Como светло-серый, букле, черный каркас

9
В наличии 1 шт.

С этим товаром покупают

New
Фотография товара Стол CREMONA 140 KL-105, итальянская керамика / Тауп от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол CREMONA 140 KL-105, итальянская керамика / Тауп, произведённого компанией ChiedoCover
95 990

Стол CREMONA 140 KL-105, итальянская керамика / Тауп

8
В наличии 8 шт.
Настоящее фото товара Cтол РУАН, 1500x800, произведённого компанией ChiedoCover
15 090
Оптовая цена

Cтол РУАН, 1500x800

43
Фотография товара Стол кофейный Колорадо, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол кофейный Колорадо, серый, произведённого компанией ChiedoCover
от8 690
Оптовая цена

Стол кофейный Колорадо, серый

32
Распродажа
Фотография товара Стол барный Knobb 120*60 светлое дерево, столешница от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол барный Knobb 120*60 светлое дерево, столешница, произведённого компанией ChiedoCover
23 99027
32 490 ₽Оптовая цена

Стол барный Knobb 120*60 светлое дерево, столешница

26
В наличии 29 шт.
Настоящее фото товара Стол обеденный раздвижной квадратный, произведённого компанией ChiedoCover
от24 190
Оптовая цена

Стол обеденный раздвижной квадратный

41
Фотография товара Стол Борг от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Борг, произведённого компанией ChiedoCover
от14 090
Оптовая цена

Стол Борг

43
Настоящее фото товара Стол Гретта прямоугольный, произведённого компанией ChiedoCover
от101 290
Оптовая цена

Стол Гретта прямоугольный

44
Фотография товара Обеденный стол из массива, Ананда, 2 метра от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Обеденный стол из массива, Ананда, 2 метра, произведённого компанией ChiedoCover
73 690
Оптовая цена

Обеденный стол из массива, Ананда, 2 метра

30
Фотография товара Стол Сканди К 100, Слоновая кость/Натуральное дерево от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Сканди К 100, Слоновая кость/Натуральное дерево, произведённого компанией ChiedoCover
от22 790
Оптовая цена

Стол Сканди К 100, Слоновая кость/Натуральное дерево

8
В наличии 4 шт.
Фотография товара Стол Раймунд венге / белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Раймунд венге / белый, произведённого компанией ChiedoCover
12 990
Оптовая цена

Стол Раймунд венге / белый

40
В наличии 4 шт.

Другие товары из раздела стулья для кухни

Распродажа
Фотография товара Стул Mirage, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Mirage, черный , произведённого компанией ChiedoCover
2 49038
3 990 ₽Оптовая цена

Стул Mirage, черный

8
В наличии 100 шт.
Настоящее фото товара Стул Monday, черный, произведённого компанией ChiedoCover
1 990
Оптовая цена

Стул Monday, черный

8
Настоящее фото товара Стул мягкий Bloom View, велюр, металл, белый, карамель, произведённого компанией ChiedoCover
4 090

Стул мягкий Bloom View, велюр, металл, белый, карамель

5
Фотография товара Стул Raw Steel от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Raw Steel, произведённого компанией ChiedoCover
5 490
Оптовая цена

Стул Raw Steel

8
Фотография товара Стул Мирн, мягкий, бирюзовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Мирн, мягкий, бирюзовый, произведённого компанией ChiedoCover
5 390
Оптовая цена

Стул Мирн, мягкий, бирюзовый

8
Фотография товара Стул без подлокотников Flow, оливковый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул без подлокотников Flow, оливковый, произведённого компанией ChiedoCover
13 890
Оптовая цена

Стул без подлокотников Flow, оливковый

5
В наличии 4 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул VICENZA (НА 4 НОЖКАХ), темно-синий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул VICENZA (НА 4 НОЖКАХ), темно-синий, произведённого компанией ChiedoCover
от7 99024
10 390 ₽Оптовая цена

Стул VICENZA (НА 4 НОЖКАХ), темно-синий

14
Фотография товара Стул Remedy, каркас черный, велюр фисташковый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Remedy, каркас черный, велюр фисташковый, произведённого компанией ChiedoCover
2 690

Стул Remedy, каркас черный, велюр фисташковый

9
Фотография товара Стул Marinete, велюр, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Marinete, велюр, черный, произведённого компанией ChiedoCover
5 790

Стул Marinete, велюр, черный

26
В пути 100 шт.
Фотография товара Стул 1213AM от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул 1213AM, произведённого компанией ChiedoCover
4 890

Стул 1213AM

13

Товар в корзине

Стул обеденный Квинси велюр темно-серый
Стул обеденный Квинси велюр темно-серый
7 490
В корзине

С этим товаром покупают

New
Фотография товара Стол CREMONA 140 KL-105, итальянская керамика / Тауп от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол CREMONA 140 KL-105, итальянская керамика / Тауп, произведённого компанией ChiedoCover
95 990

Стол CREMONA 140 KL-105, итальянская керамика / Тауп

8
В наличии 8 шт.
Настоящее фото товара Cтол РУАН, 1500x800, произведённого компанией ChiedoCover
15 090
Оптовая цена

Cтол РУАН, 1500x800

43
Фотография товара Стол кофейный Колорадо, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол кофейный Колорадо, серый, произведённого компанией ChiedoCover
от8 690
Оптовая цена

Стол кофейный Колорадо, серый

32
Распродажа
Фотография товара Стол барный Knobb 120*60 светлое дерево, столешница от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол барный Knobb 120*60 светлое дерево, столешница, произведённого компанией ChiedoCover
23 99027
32 490 ₽Оптовая цена

Стол барный Knobb 120*60 светлое дерево, столешница

26
В наличии 29 шт.

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 02.04.2025 Четвертый стул в подарок!
Четвертый стул в подарок!

Перейдите, чтобы узнать подробности