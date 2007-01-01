Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Стул обеденный Квинси велюр винный
Стул обеденный Квинси велюр винный
13 оценок
7 490
Стул обеденный Квинси велюр винный

Стул обеденный Квинси велюр винный

Артикул: CH-080-518
13 оценок
Основные характеристики
  • Ширина550 мм
  • Глубина480 мм
  • Высота820 мм
  • Ширина сиденья450 мм
Все характеристики
Характеристики товара

Описание

Стул Квинси притягивает внимание своим лаконичным, но выразительным силуэтом. Особую изюминку ему придаёт оригинальная закруглённая спинка, которая не только визуально выделяется, но и обеспечивает комфортную поддержку. Благодаря компактным габаритам и легкости конструкции он отлично впишется как в небольшие кухни, так и в просторные обеденные зоны. Металлический каркас с чёрным матовым покрытием обеспечивает прочность и устойчивость. Обивка выполнена из мягкого на ощупь велюра, который придаёт стулу благородный внешний вид и лёгкость в уходе. Сиденье и спинка наполнены ППУ, обеспечивая приятную поддержку при длительном сидении. Велюр - это прекрасный выбор для тех, у кого есть домашние животные. Благодаря плотной структуре и отсутствию выраженного плетения нитей, любимцам сложно зацепиться когтями за обивку. Велюр обладает особенностью "антикоготь", максимально понижая риски повреждения материала. Волокно стула, является антивандальным, устойчивым к царапинам. Позвольте вашим животным насладиться комфортом нашего стула, а вы насладитесь его стильным дизайном и качеством, обеспечивающими его долговечность. На ножках предусмотрены специальные подпятники, которые предотвращают скольжение и защищают напольное покрытие от царапин, делая перемещение стула максимально бесшумным и безопасным. Квинси будет уместен как в домашнем интерьере (на кухне, в гостиной, в обеденной зоне), так и в коммерческих пространствах — ресторанах, кафе, лаунж-зонах. Этот стул — отличный выбор для тех, кто ценит стиль, удобство и качество в одном предмете интерьера. Не требует сборки.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина550 мм
  • Глубина480 мм
  • Высота820 мм
  • Ширина сиденья450 мм
  • Глубина сиденья460 мм
  • Высота до сиденья470 мм
  • Высота посадочного места 470 мм
  • Вес5.5 кг
  • Материал сиденьявелюр
  • Материал каркасаметалл
  • Допустимая нагрузка120
  • Цветкрасный
  • Обивкавелюр

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке4 шт
  • Ширина упаковки1090 мм
  • Высота упаковки480 мм
  • Вес упаковки22.50 кг
  • Объём упаковки0.34 м3
  • Габариты упаковки для логистики640
  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Стул обеденный Квинси велюр винный
Стул обеденный Квинси велюр винный
7 490
В корзине

