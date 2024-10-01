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Нож для колки льда «Хандзо Айс Катана» сталь нержавеющая, дерево, серебристый, бежевый - фото 1Нож для колки льда «Хандзо Айс Катана» сталь нержавеющая, дерево, серебристый, бежевый - фото 2Нож для колки льда «Хандзо Айс Катана» сталь нержавеющая, дерево, серебристый, бежевый - фото 3Нож для колки льда «Хандзо Айс Катана» сталь нержавеющая, дерево, серебристый, бежевый - фото 4Нож для колки льда «Хандзо Айс Катана» сталь нержавеющая, дерево, серебристый, бежевый - фото 5

Нож для колки льда «Хандзо Айс Катана» сталь нержавеющая, дерево, серебристый, бежевый

Артикул: CH-058-831
5 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина250/30 мм
  • Вес0,12 кг
  • Материалдерево, нержавеющая сталь
  • Цветбежевый, серебряный

Отзывы

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