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Гастроемкость термостойкая, пластик, 0.6л - фото 1

Гастроемкость термостойкая, пластик, 0.6л

Артикул: CH-057-662
8 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина180 мм
  • Глубина176 мм
  • Высота65 мм
  • Вес0.09 кг
  • Объем0.6 л
  • Материалпластик
  • Цветпрозрачный

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