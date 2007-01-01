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Нож PRO-Line слайсер - фото 1

Нож PRO-Line слайсер

Артикул: CH-071-580
12 оценок
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Фотография товара Нож PRO-Line для нарезки от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина300 мм

Отзывы

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Товар в корзине

Нож PRO-Line слайсер
Нож PRO-Line слайсер
2 490
В корзине

С этим товаром покупают