Стул Yona пластиковый красный
Стул Yona пластиковый красный
3 990
Стул Yona пластиковый красный

Артикул: CH-080-521
Основные характеристики
  • Ширина455 мм
  • Глубина540 мм
  • Высота810 мм
  • Ширина сиденья410 мм
Характеристики товара

Описание

Yona сочетает в себе современный минимализм и винтажные мотивы. Плетёный эффект на сиденье и спинке в бежевом цвете напоминает классическую ротанговую мебель, но выполнен полностью из прочного пластика — это стильное переосмысление традиции в современном ключе. Красный каркас придаёт модели тёплый и натуральный вид, который отлично впишется как в интерьер, так и в уличную обстановку. Спинка и сиденье имеют слегка изогнутую форму для удобной посадки. Стул изготовлен из качественного пластика, который устойчив к влаге, солнечному свету и механическим повреждениям. Лёгкий по весу, но прочный, он выдерживает нагрузку до 120 кг, оставаясь надёжным решением для повседневного использования. Стулья Yona можно стопировать, что значительно облегчает их хранение и перевозку. Это особенно важно для кейтеринга, кафе, ресторанов и любых мероприятий с массовой рассадкой гостей. Yona прекрасно подойдёт для дома, кухни, сада или террасы. Он будет уместен в учебных заведениях, на конференциях, выставках, банкетах и форумах — везде, где ценятся стиль, удобство и практичность. Стул Yona — это современный взгляд на классический дизайн, который добавит уюта и характера любому пространству.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина455 мм
  • Глубина540 мм
  • Высота810 мм
  • Ширина сиденья410 мм
  • Глубина сиденья435 мм
  • Высота до сиденья460 мм
  • Высота посадочного места 460 мм
  • Вес4.9 кг
  • Материал сиденьяпластик
  • Материал каркасапластик
  • Допустимая нагрузка120
  • Цветкрасный
  • Страна изготовленияКитай

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки570 мм
  • Высота упаковки520 мм
  • Вес упаковки6.40 кг
  • Объём упаковки0.25 м3
  • Габариты упаковки для логистики840
  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
