Характеристики товара
Описание
Yona сочетает в себе современный минимализм и винтажные мотивы. Плетёный эффект на сиденье и спинке в бежевом цвете напоминает классическую ротанговую мебель, но выполнен полностью из прочного пластика — это стильное переосмысление традиции в современном ключе. Красный каркас придаёт модели тёплый и натуральный вид, который отлично впишется как в интерьер, так и в уличную обстановку. Спинка и сиденье имеют слегка изогнутую форму для удобной посадки. Стул изготовлен из качественного пластика, который устойчив к влаге, солнечному свету и механическим повреждениям. Лёгкий по весу, но прочный, он выдерживает нагрузку до 120 кг, оставаясь надёжным решением для повседневного использования. Стулья Yona можно стопировать, что значительно облегчает их хранение и перевозку. Это особенно важно для кейтеринга, кафе, ресторанов и любых мероприятий с массовой рассадкой гостей. Yona прекрасно подойдёт для дома, кухни, сада или террасы. Он будет уместен в учебных заведениях, на конференциях, выставках, банкетах и форумах — везде, где ценятся стиль, удобство и практичность. Стул Yona — это современный взгляд на классический дизайн, который добавит уюта и характера любому пространству.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина455 мм
- Глубина540 мм
- Высота810 мм
- Ширина сиденья410 мм
- Глубина сиденья435 мм
- Высота до сиденья460 мм
- Высота посадочного места 460 мм
- Вес4.9 кг
- Материал сиденьяпластик
- Материал каркасапластик
- Допустимая нагрузка120
- Цветкрасный
- Страна изготовленияКитай
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки570 мм
- Высота упаковки520 мм
- Вес упаковки6.40 кг
- Объём упаковки0.25 м3
- Габариты упаковки для логистики840
- Изделия стопируютсяНет